Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να αποθεώσει τον Αλπερέν Σενγκούν, λέγοντας πως αν τον είχε στον Παναθηναϊκό θα κέρδιζε τους Χιούστον Ρόκετς!

Η Τουρκία έχει ξεκινήσει φανταστικά το φετινό EuroBasket. H ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει καταφέρει να προσθέσει δύο νίκες στο… σακούλι της σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας είναι ο Τσέντι Οσμάν, αλλά και το μεγάλο της «αστέρι».

Sengun flirts with triple-double as Türkiye improve to 2-0.https://t.co/hmyJE6aQ92 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Ο λόγος για τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο καλαθοσφαιριστής των Χιούστον Ρόκετς κάνει πράγματα και θαύματα, καθώς σε δύο αναμετρήσεις μετράει 39 πόντους και 20 ριμπάουντ!

Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς με την Τσεχία (29/08, 92-78) αποθέωσε τον παίκτη του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως αν τον είχε στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να κερδίσει τους Χιούστον Ρόκετς! Δηλαδή, στην ομάδα στην οποία παίζει ο Αλπερέν Σενγκούν.

📊 23 PTS 12 REB 9 AST



Alperenium Senguniosa 🪄 🇹🇷#EuroBasket pic.twitter.com/KLydzr96Gz — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Είναι υπέροχος παίκτης και all-star στο NBA. Και επίσης επειδή πολλοί λογαριασμοί στα social media τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη γράφουν για τις δηλώσεις μου για τις διαφορές ανάμεσα σε NBA και EuroLeague, θέλω να το συνεχίσω: Δώστε μου τον Αλπερέν Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω τους Χιούστον Ρόκετς».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: