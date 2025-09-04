Πρώιμος τελικός; Είχε τα πάντα για να λογίζεται ως τέτοιος, με διακύβευμα βέβαια την πρώτη θέση του ομίλου και τίποτα παραπάνω. Τουρκία και Σερβία επιβεβαίωσαν το hype που είχε δημιουργηθεί στο μπασκετικό κοινό, προσφέροντας μία ΝΤΕΡΜΠΑΡΑ, με το ματσάρισμα Σενγκούν εναντίον Γιόκιτς να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

Ο τρεις φορές MVP της κανονικής διάρκειας του NBA κόντρα στον για πολλούς «διάδοχό» του αν και δεν αρέσει στον «γίγαντα» από τον Κερασούντα τόσο πολύ το προσωνύμιο αυτό. Όχι διότι δεν θεωρεί τον «Τζόκερ» σούπερ σταρ αλλά διότι σκοπό έχει να χαράξει τον δικό του δρόμο. Και διαθέτει όπως έδειξε για μία ακόμα φορά, όλα τα φόντα για να τα καταφέρει.

Μία ακόμα εμφανισάρα, η πιο γεμάτη και άξια αναφοράς στο κατάλληλο σημείο, ώστε η Τουρκία να αποφύγει τα… μεγαθήρια μέχρι τον δρόμο στον τελικό. Η δίοδος πλέον μοιάζει ορθάνοιχτη σε αυτόν με τα όποια εμπόδια σαφώς έρθουν. Ανάμεσα σε αυτά και η Εθνική ομάδα ίσως.

Ο Αλπερέν Σενγκούν σε άγουρη ακόμα ηλικία για αυτά που κάνει, εντυπωσιάζει για το πολυδιάστατο παιχνίδι του. Ένας πολυσχιδής σούπερ σταρ που βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Αθλητικός, ανεκτικός στο ξύλο που τρώει και ρίχνει. Κινείται σε νούμερα double double στην 42η έκδοση του Eurobasket με 21.8 πόντους κατά μέσο όρο και 9.6 ριμπάουντ ενώ ξέρει πολύ καλά τον τρόπο για να κάνει χαρούμενους τους συμπαίκτες του (6.8 ασίστ). Η στατιστική δεν λέει ψέματα για τον παικταρά από την Κερασούντα που δεν αποκλείεται το κοντέρ της αξιολόγησης να βρει στην πρώτη θέση όλων, στη φάση των ομίλων.

Το μάτι του… γυάλιζε κόντρα στους Σέρβους. Ταχυδυναμικός, πλήρης. Θυμίζει από Ευρώπη τον Πάου Γκασόλ στα prime του σε αρκετά στοιχεία, όντας πιο αθλητικός φυσικά, ενώ αν συνεχίσει με αυτούς τους αμείωτους ρυθμούς, δεδομένα θα μπει στην ίδια συζήτηση με τον τεράστιο Σαμπόνις.

Ο Σενγκούν βέβαια έχει βάλει στο παιχνίδι του και κάτι από τον άλλοτε θρύλο των Ρόκετς, στους οποίους «μεγαλώνει». Ο λόγος για την iconic κίνηση του Χακίμ Ολάουζον, το σπιν που έκανε πάνω στο κορμί του αντιπάλου.

Ο πολύ καλός χειρισμός της μπάλας του Τούρκου σούπερ σταρ, τον βοηθά να ρολάρει το σώμα του πάνω σε κορμιά που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν στα πόδια. Τους περισσότερους δηλαδή που βρίσκει στο διάβα του. Το έκανε και με τον Γιόκιτς.

Οι δυο τους, είχαν δουλέψει το δεύτερο καλοκαίρι του Σενγκούν στο Χιούστον, αφού έκανε το 2021 το άλμα για την άλλη πλευρά του ωκεανού. «Ακόμα ναι, αυτή η spin move που έχει… Είναι γρηγορότερος κι από μένα στα 60 του. Είχαμε προπόνηση μαζί και μου έμαθε αρκετά», είχε δηλώσει σε ένα ποντκαστ του Πολ Τζορτζ, μερικούς μήνες πριν.

Ο μαθητής άκουσε, έμαθε, βελτιώθηκε. Και έχει κάνει κτήμα του μία ενέργεια που έκανε τον δάσκαλο ξακουστό σε όλον τον πλανήτη. Το αν θα έχει την ίδια εξέλιξη, θα το δείξει η ιστορία. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Αλπερέν Σενγκούν είναι σκέτη απόλαυση. Εξού και οι… τεμενάδες του προπονητή του στην εθνική Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν.