Ο Λούκα Ντόντσιτς περνάει καλά στην Εθνική Σλοβενίας και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ο Λούκα Ντόντσιτς χαμογελάει ξανά κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρασε πολλά, ζορίστηκε. Είδε την ομάδα που τον πίστεψε και με την οποία θεωρούσε πως είχε χτίσει σχέση ζωής, να τον… αδειάζει.

Δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. Ο Λευτέρης Σούμποτιτς, ο γνωστός «Πίξι» για τον ελληνικό λαό και τους φίλους του Άρη, είχε τονίσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Ole.gr πως «τον είχε πειράξει πολύ αυτή η αλλαγή, με τον τρόπο που έγινε».

Σιγά σιγά όμως συνηθίζει, βρίσκει τον εαυτό του. Και η παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του έπαιξε τον δικό του ρόλο σε αυτό.

Ο «μάγος» των Λος Άντζελες Λέικερς πλέον, κάνει… όργια στο EuroBasket 2025, ηγείται στο σκοράρισμα (34 πόντοι μέσο όρο), οδήγησε την Σλοβενία στην 8άδα. Ένας μέγκα σταρ που «φώτισε» και πάλι το μέσα του. Γεγονός που μπορεί να το καταλάβει κανείς, πέρα από τα αγωνιστικά του επιτεύγματα και από την εικόνα τους στις προπονήσεις.

Τα πειράγματα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2017 δίνουν και παίρνουν. Μπορεί να μην υπάρχει Γκόραν Ντράγκιτς και Άντονι Ράντολφ, ο Λούκα όμως κάνει για όλους τους. Το ευχαριστιέται και μαζί οι απανταχού φαν του.