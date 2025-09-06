Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Σκεφτείτε τώρα να γινόταν στα μέρη μας γειτονικό ντέρμπι με τέτοιο διακύβευμα όπως αυτό στο Λετονία-Λιθουανία, της 42ης έκδοσης του EuroBasket 2025 και να κάθονταν όλοι μαζί, δίπλα δίπλα, παρακολουθώντας τον προηγούμενο αγώνα.

Στη Ρίγα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, η αντιπαλότητα περιορίζεται στην τρόπον τινά καζούρα μέσα στο γήπεδο. Κι αν εκεί. Κατά τα άλλα, μια πραγματική γιορτή. Οι διοργανωτές μπορεί να τα άκουσαν από τον Αταμάν για τις ώρες των αγώνων παρόλα αυτά, μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι για το χρίσμα που έδωσαν στους Λετονούς.

Οι άνθρωποι στη Ρίγα δημιίουργησαν ένα φοβερό «χωριό» δίπλα ακριβώς από την αρένα με γιγαντοοθόνες, fan shop και διάφορες ασχολίες για μικρούς και μεγάλους. Καντίνες, φαγητό, μυρωδιές, χρώμα.

Προς το τέλος της εύκολης όπως εξελίχθηκε αλλά μόνο ως τέτοια δεν φαινόταν για τρία δεκάλεπτα, νίκης της Γερμανίας επί τις φιλόδοξης κα ανταγωνιστικής Πορτογαλίας, έσκασαν μύτη στον περιβάλλοντα χώρο (σ.σ. παρκάκι στα πέριξ του γηπέδου), μερικοί φίλοι της Λετονίας με μία γιγάντια σημαία και τύμπανα.

Στήθηκαν, άναψαν τα καπνογόνα τους στα χρώματα της σημαίας της πατρίδας τους και τργούδησαν για αυτήν. Και ξαφνικά ένιωσες πως βρίσκεται σε EuroBasket. Πολύ όμορφες, υγιείς εικόνες, μερικά λεπτά πριν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας τους αντιμετωπίσει την έτερη μεγάλη μπασκετική σχολή της Βαλτικής.

Πορζίνγκις εναντίον Βαλαντσιούνας και στο βάθος… Ελλάδα αφού η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού, θα παίξει την Τρίτη (9/9) με τη «γαλανόλευκη», στο δρόμο για την τετράδα του EuroBasket.