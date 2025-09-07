Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Λούκα Ντόντσιτς εσύ σούπερ σταρ. «Μάγε» με τα δώρα που μοιράζεις σε όλη τη Σλοβενία, η οποία πίνει Sauvignon Blanc στο όνομά σου. Μία ακόμα μυθική παράσταση στην εκκίνηση του αγώνα κόντρα στην Ιταλία.

Μοιάζει ώρες ώρες σαν να παίζει με παιδιά από άλλη ηλικιακή κατηγορία. Όχι λόγω σωματοδομής φυσικά αλλά χάρη στην προικισμένη του φύση. Απολαυστικός, one man show.

Ο Λούκα Ντόντσιτς φρόντισε να καταστήσει σαφές την Ιταλία ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχουν ματαξαναδεί. Βεβαίως βεβαίως. Οι συγχορδίες των μεγαλύτερων συνθετών κλασσικής μουσικής στην Ευρώπη, παιανίζουν όταν ο ίδιος πατάει στο παρκέ.

Ο μέγκα σταρ των Λέικερς έκανε ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα» με 22 πόντους και 7/10 σουτ. Απίθανα πράγματα. Σκέτη απόλαυση να τον βλέπεις.

Φυσικά είναι οι περισσίτεροι που έχει βάλει κανείς σε μία περίοδο στο EuroBasket 2025. Για την αληθή καταγραφή των γεγονότων βέβαια, όλη η Σλοβενία έχει χτιστεί γύρω του. Σαν μία μηχανή που λειτουργεί για εκείνον. Παίζει άμυνα για εκείνον, ανοίγει χώρο για εκείνον. Ο καθείς επιτελεί τον ρόλο του για να κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς τα δικά του.

Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Μέγας είσαι Λούκα και θαυμαστά τα έργα σου.