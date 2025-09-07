Η αποστολή των Betarades βρίσκεται στη Ρίγα και μεταφέρει εικόνα και κλίμα πριν τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Ισραήλ.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Κοντοζυγώνει (επιτέλους) και η ώρα της Εθνικής ομάδας στη λετονική πρωτεύουσα. Η «γαλανόλευκη» αφού πήρε την πρωτιά στη Λεμεσό επικρατώντας της Ισπανίας στο φινάλε και γλύτωσε τους Γάλλους στο πρώτο χιαστί, βλέπει μπροστά της να απλώνεται το εμπόδιο του Ισραήλ αν θέλει να κοιτάξει πιο μακριά στην 42η έκδοση του Ευρωμπάσκετ.

Ένας αντίπαλος που δεν αποτελεί παραδοσιακή (υπερ)δύναμη ούτε διαθέτει το βάθος και την ποιότητα άλλων αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων του τουρνουά, παρόλα αυτά έχει αποδείξει πόσο σκληροτράχηλο σύνολο μπορεί να αποτελέσει για κάθε επερχόμενο αντίπαλο δέος.

Σύσσωμη η Εθνική ομάδα μετά και την επιστροφή του Σαμοντούροβ στη δράση, είδε τους «μεγάλους» να ζορίζονται και να την πατάνε από θεωρητικά υποδεέστερες ομάδες. Ένα «ξυπνητήρι» όπως είπε και ο Λάρκιν στους Betarades αναφορικά με την ανάγκη εστίασης στο «τώρα» και όχι το «αύριο».

Ακριβώς μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα της δεύτερης μέρας των νοκ-άουτ στη Ρίγα, οι απεσταλμένοι των Betarades στη Λετονία θα βγουν στον αέρα για τα τελευταία νέα της Εθνικής. Σχόλιασμός της επικαιρότητας και ρεπορτάζ πριν τον μεγάλο αγώνα της «Επίσημης Αγαπημένης».

Μείνετε συντονισμένοι…