Ο Κλέμεν Πρέπελιτς «ξέσπασε» μετά το φινάλε του Γερμανία-Σλοβενία (10/09), μιλώντας για τη διαιτησία, από την οποία είχε μεγάλα παράπονα.

Η «μάχη» που έδωσε η Σλοβενία, αλλά και οι 39 πόντοι του Λούκα Ντόντσιτς δεν στάθηκαν αρκετοί. Η Γερμανία επικράτησε με 99-91 (10/09), σε ένα ματς που «σήκωσε» πολλή κουβέντα για τη διαιτησία, με τη Σλοβενία να έχει πολλά παράπονα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Κλέμεν Πρέπελιτς αναφέρθηκε στον αριθμό των βολών που σούταρε η Γερμανία, που οποία είχε 30/37 στην αναμέτρηση, απέναντι στις 20/25 των Σλοβένων.

«Ο κόουτς μας θυμίζει να μη μιλάμε με τους διαιτητές. Ήταν 9.000 κόσμος στο γήπεδο, το είδε ο κόσμος στην τηλεόραση. Πιστεύετε ότι είναι νορμάλ μία ομάδα να σουτάρει 13 βολές στα τελευταία δύο λεπτά μετά από ένα τόσο physical παιχνίδι. Αυτά δεν είναι νορμάλ πράγματα για μένα, ειδικά βλέποντας τα φάουλ που δε σφυρίζονται στον Ντόντσιτς. Προφανώς δεν μπορείς να τα σφυρίξεις όλα, δεν μπορεί να σουτάρει 100 βολές, αλλά δε σφυρίζεις τεχνική ποινή στα πρώτα λεπτά σε έναν σούπερ σταρ. Είναι μη αποδεκτό» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Πρέπελιτς, για να συνεχίσει.

«Συγχαρητήρια στη Γερμανία, πιθανότατα η ομάδα με το μεγαλύτερο βάθος. Ήμασταν καλύτεροι για 37-38 λεπτά, κερδίσαμε τα ριμπάουντ, τις ασίστ, τα ποσοστά μας ήταν καλύτερα. Ένα πράγμα έχει διαφορά, οι βολές και τα φάουλ. Είναι λυπηρό γιατί είμαστε μαζί από τις 23 Ιουλίου, δεν κοιμόμαστε τα βράδια, είμαστε μακριά από την οικογένειά μας κάθε καλοκαίρι και συνεχίζει να μας συμβαίνει.

Συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι στο επίπεδο που παίζεται το μπάσκετ. Και ειδικότερα στο επίπεδο των σούπερ σταρ όπως ο Ντόντσιτς, ο Βάγκνερ, ο Γιόκιτς, μην ξεχάσω κάποιον. Θα συνεχίσει να γίνεται. Είναι λυπηρό, πονάει αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Συνεχίζουμε να το λέμε κάθε καλοκαίρι, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα. Επτά παίκτες έπαιξαν πρώτη φορά στο EuroBasket, πολλοί δε μας πίστευαν. Φεύγουμε από το τουρνουά με το κεφάλι ψηλά».