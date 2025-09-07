Η Σερβία υπέστη τεράστιο κάζο από τους φιλόδοξους Φινλανδούς, με την κάμερα των Betarades να αποτυπώνει στιγμές της βραδιάς.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Η μεγαλύτερη έκπληξη του EuroBasket 2025 είχε μόλις λάβει χώρα. Η Σερβία το μεγάλο φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης δεν τα βρήκε απλά μπαστούνια απέναντι στους ξανθομάλληδες της Φινλανδίας. Αλλά την πάτησε.

Ο νεανικός ενθουσιασμός των Βόρειων που είχαν τον κόσμο στην Xiaomi Arena με το μέρος τους και λόγω απόστασης από την γειτονική Ρίγα, υπερίσχυσε των «μπαρουτοκαπνισμένων» Πλάβι που δεν είχαν κανένα άλλο σημείο αναφοράς εκτός του Νίκολα Γιόκιτς. Έναν ακόμα μοχλό αποσυμπίεσης με τον αρχηγό τους νοκ-άουτ.

Όσο περνούσε η ώρα και οι Φινλανδοί έμεναν ζωντανοί στο παιχνίδι της τεράστιας έκπληξης, τόσο η «τρικυμία» στη θάλασσα της Βαλτικής έμοιαζε όλο και πιο πιθανή. Μέχρι που επιτελέστηκε. Η νύχτα άνηκε στην παρέα του Μάρκανεν και του Μούρινεν. Στην παρέα του Γιάντουνεν και του Βάλτονεν. Τόσο όμορφα και απλά.

Μια παραμυθένια ιστορία γράφτηκε στη λετονική πρωτεύουσα. Οι Σέρβοι πέρασαν απαρηγόρητοι από τη μεικτή ζώνη, ο Πέσιτς δεν είχε τίποτα να τους πει στα αποδυτήρια. Και τι να τους πει; Το πάθημα του 2022 δεν έγινε μάθημα.

Ήταν η υπεροψία ή το «πρέπει» που τους λύγισε και τους μπλόκαρε; Κανείς δεν ξέρει. Η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Απογοήτευση, χαλασμός, σκυμμένα κεφάλια. Η στιγμή και οι συνθήκες, έμοιαζαν ιδανικά για το πρώτο χρυσό της Σερβίας σε Ευρωμπάσκετ στην μετά Γιουγκοσλαβίας ή/και Μαυροβουνίου εποχής. Δεν αποδείχθηκε τέτοια.

Για κάθε κάζο όμως που γνωρίζει ένα σύνολο, μία άλλη «αρμάδα» είναι υπεύθυνη για αυτό. Η νεανική Φινλανδία εν προκειμών που δεν «έκλεψε» το ματς. Αλλά το πήρε με το μέρος της, με το μπάσκετ της. Και οι οπαδοί της στις κερκίδες, είχαν κάθε λόγο να το γιορτάσουν. Όπως και έκαναν. Αρχικά στις θέσεις τους, έπειτα στα πέριξ του γηπέδου και ακόμα πιο μετά, με μπόλικη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους, στους δρόμους και τα νυχτερινά μαγαζιά της πόλης.

Μερικά λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε το «μπαμ», το πάρτι είχε μεταφερθεί στους διαδρόμους του πανέμορφου γηπέδου, εκεί που οι Φινλανδοί τραγουδούσαν για το μεγάλο τους επίτευγμα υπό την επίρροια συναισθηματικής μέθης.

Ανάμεσα στις λευκές και μπλε φανέλες με το -εν για κατάληξη, μία που εν μέρει ξεχώριζε λόγω κόκκινου. Ντίβατς έγραφε στην πλάτη. Ένας Σέρβος παρά την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα και τον πρόωρο αποκλεισμό, έδειξε τα ψυχικά αποθέματα να γίνει ένα με τους αντιπάλους. Μοίρασε συγχαρητήρια, τους πείραξε, τον πείραξαν. Υγιής, φίλαθλος κόσμος δίχως έχθες και κακία.

Νορμάλ πλαίσιο, όμορφες εικόνες. Από αυτές που οι γεμάτοι έχθρα και τοξικότητα καιροί μας, έχουν ανάγκη.