Οι συνήθειες δεν αλλάζουν, γεγονός που ακολούθησε η Εθνική Ιταλίας και πριν την πρεμιέρα της στην 42η έκδοση του EuroBasket.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Η προετοιμασία τέλειωσε, μαζί και τα ψέψατα. Τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που μετέχουν στο EuroBasket 2025 μαζεύτηκαν, προετοιμάστηκαν, δοκιμάστηκαν μέχρι να μείνουν οι 12 «πολεμιστές» που θα διεκδικήσουν μία θέση για τη Ρίγα.

Στη Λεμεσό, primetime ώρα λαμβάνει χώρα και η πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας με την αντίστοιχη της Ιταλίας. Η «γαλανόλευκη» αμέσως μετά τη Βοσνία και πριν την Ιταλία, πάτησε το πόδι της στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» που θα παίξουν – ίσως – για την πρωτιά του ομίλου, αν και πολύ νωρίς για ζευγαρώματα.

Μετά την… πορωτική ομιλία του Σπανούλη, σειρά πήραν οι παίκτες του Τζιαμάρκο Ποτσέκο. Και αφού προπονήθηκαν, οι πόρτες άνοιξαν για τους δημοσιογράφους στο φινάλε. Εκεί που τελειώσαν το ξεμούδιασμά τους με το καθιερωμένο shoot χωρίς το around.

Από τη γραμμή των βολών, πέρασε ένας ένας εκτελώντας ένα ζευγάρι βολών. Ανεξαρτήτως κατάληξης, άπαντες που βρίσκονταν γύρω τριγύρω χειροκροτούσαν. Μαζί και το προπονητικό σταφ.

Ο καθείς με τη δική του συνήθεια. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Γκρεγκ Πόποβιτς στην προπόνηση των Σπερς. Μόνο που στην άστοχη βολή κάθε παίκτη, άπαντες έτρεχαν.