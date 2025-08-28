Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Το «μαράζωμα» μιας μεγάλης της Ευρώπης σχολής ή η αναγέννηση από την αρχή; Όπως και να έχει η Εθνική Ισπανίας – που έπαιξε αρκετά κάτω από τις δυνατότητές της – βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Κι αν η σύνθεση με την παλαιά φρουρά παρούσα και το «φρέσκο αίμα» στο προηγούμενο EuroBasket με τον Λορένζο Μπράουν μαέστρο ήταν αρκετή για να καθυστερήσει αυτή την… δύση, αργά ή γρήγορα τα σημάδια θα έκαναν ακόμα πιο αισθητή την παρουσία τους.

Η σαφώς πιο αποφασισμένη και physical Εθνική Γεωργίας, βρήκε τους Ίβηρες ευάλωτους και δεν το συγχώρεσε αυτό. Η παρέα του Μαμουκελασβίλι και του Μπιτάτζε «μύρισε αίμα» και πραγματοποίησε την πρώτη έκπληξη του EuroBasket 2025. Κέρδισε για πρώτη φορά την Εθνική Ισπανίας, στην μεγαλύτερη και πιο σπουδαία – μέχρι την επόμενη – νίκη στην ιστορία τους.

Με τον Σερμαντίνι στο τελευταίο του Eurobasket όπως παραδέχθηκε στους Betarades και τον Σέρζιο Σκαριόλο να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη στην Συνέντευξη Τύπου. «Δεν προετοίμασα καθόλου καλά την ομάδα, όπως αποδείχθηκε, για μία πιο αποφασισμένη ομάδα και physical ομάδα», είπε σε μέσες άκρες.

Ο πάγκος της Γεωργίας είναι για χάζι! Εθνικός παροξυσμός για τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας των κάτω Καυκάσιων!

Και ως εκτούτου, δικαιολογημένα, ήρθαν τα.. κακώς ισπανικά κείμενα. Για πρώτη φορά από το 2001 και έπειτα, η κάτοχος του τίτλου γνωρίζει την ήττα στην πρεμιέρα του τουρνουά υπεράσπισης. Τελευταίο θύμα η Ιταλία και θύτης η Ελλάδα (83-82, 2001).

Η διαφορά με την οποία ηττήθε η παρέα των αδερφών Ερνανγκόμεθ (14 πόντοι), όσο κι αν μπορεί να προκαλεί εντύπωση, αποτελεί την πιο βαριά σε φάση ομίλων από το 1989 και έπειτα, ενώ και η επιθετική συγκομιδή (69 πόντοι) ήταν πενιχρή. Η πρώτη φορά από το 2013 και το ματς με την Τσεχία που η Εθνική Ισπανίας δεν πέρασε τους 70 πόντους.

Το ενεργειακό έλλειμμα ήταν εν πολλοίς εκείνο που στοίχισε στην Ισπανία αν και από ευστοχία δεν τα πήγε καλύτερα. Το σύνολο του Σκαριόλο εκτέλεσε με 42% εντός πεδιάς και 46.2% από τις βολές. Το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 30 ετών, με εξαίρεση το 45,5% απέναντι στην Πολωνία το 2009. Στο τελευταίο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Κατόβιτσε.