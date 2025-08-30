Η Εθνική Γερμανίας με τα… φρένα σπασμένα ακόμα και χωρίς τον Μουμπρού στον πάγκο.

Κάθε απουσία, κάθε δυσκολία συσπειρώνει το σύνολο. Αυτό αποτελεί αδιάψευστο γεγονός όχι μόνο στην Εθνική Γερμανίας αλλά και γενικότερα στον (πρωτ)αθλητισμό ακόμα και στη ζωή.

Η μετά Χέρμπερτ εποχή ατενίστηκε με καχυποψία, πριν καν τον Μουμπρού δούμε. Ο κύκλος όμως των πρωταγωνιστών δεν έχει κλείσει (ακόμα) και στην τελική, αυτοί είναι που βρίσκονται στο πάλκο. Και τούτοι μοιάζουν για την ώρα ασυγκράτητοι στο EuroBasket 2025.

Οι πρωταθλητές κόσμου Γερμανοί, δεύτερο φαβορί για το χρυσό στην πλειονότητα του φίλαθλου κοινού, έχουν να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου από το 1993. Τριάντα και πλέον χρόνια. Κι αν δεν το κάνουν φέτος, στην 42η έκδοση, τότε πότε;

Η διαφορά δυναμικότητας με τις ομάδες του ομίλου της στη Φινλανδία είναι μεγάλη, πλην όμως οι νίκες της εμφατικές. Επιβλητικές. Η Nationalmanschaft σκορπάει τον… φόβο και τον τρόμο μετά την ολοκλήρωση της 3ης στροφής.

Στη σκιά της όλοι οι υπόλοιποι μέρα μεσημέρι, ακόμα και οι Λιθουανοί του Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν μπόρεσαν να τους κοιτάξουν στα ίσα (107-88), όσο κι αν το πάλεψαν. Ο Ντένις Σρέντερ έγινε ο δεύτερος Γερμανός που ξεπέρασε τους 500 πόντους σε Ευρωμπάσκετ, μετά τον Ντιρκ Νοβίτσκι, δεν είναι όμως μόνο εκείνος.

Η επίθεση της Εθνικής Γερμανίας έχει πάρει.. φωτιά με τρεις κολλητές κατοστάρες στην πρεμιέρα. Κανένα άλλο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά τους χάλκινους Κροάτες στη Γερμανία, δεν είχαν καταφέρει σε δύο σερί αγώνες να ξεπεράσουν το φράγμα των 100 πόντων.

Πλέον έχουν μπροστά τους την ευκαιρία – μετά το ρεπό της Κυριακής 31/8 – και κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του γκρουπ Μεγάλη Βρετανία να κάνουν 4 τις συναπτές κατοστάρες τους και γιατί όχι στο τελευταίο ματς με τους παραγωγικούς επίσης Φινλανδούς, να μην κάνουν το απόλυτο.

Μία μηχανή που πηγαίνει στον… αυτόματο η Εθνική Γερμανίας.

ΥΓ.: Καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά έκανε ο Ντένις Σρέντερ προς τον φίλαθλο κόσμο της Λιθουανίας, η συμπεριφορά των οποίων οδήγησε και σε μίνι-έκρηξη του Τάις στο ημίχρονο.