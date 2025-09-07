Η Γεωργία έκανε την «έκπληξη» και ο Γκιόργκι Σερμαντίνι στις δηλώσεις του μίλησε για την… Ελλάδα τον Ηλία Ζούρο και τον Βασίλη Σπανούλη!

Aποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Το EuroBasket των «εκπλήξεων» είναι εδώ! Η Ισπανία, εκτός από τους ομίλους, η Σερβία είπε «αντίο» στους «16» και σειρά πήρε η… Γαλλία!

Η Γεωργία, αν και πέρασε οριακά, από τη φάση των ομίλων μπόρεσε να κάνει το «μπαμ», πετώντας εκτός την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού! Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι αν και διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, δηλώνει ξανά «παρών» σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Φυσικά, μετά την πρόκριση της ομάδας του, μίλησε στους εκπρόσωπους του Τύπου, για τα όσα ζει τις τελευταίες ώρες.

Από τις δηλώσεις του δεν μπορούσε να λείπει η… Ελλάδα. Άλλωστε, η Γεωργία περίμενε ένα «δώρο», καθώς αν η «γαλανόλευκη» από την Ισπανία είχε ηττηθεί θα ήταν εκτός συνέχειας!

Kamar Baldwin is just different…



🇬🇪 19 PTS | 3 REB | 2 AST#EuroBasket pic.twitter.com/0Hao0UTTQj — EuroLeague (@EuroLeague) September 7, 2025

Ωστόσο, η ιστορία γράφτηκε διαφορετικά. Η «επίσημη αγαπημένη» πέρασε ως 1η και η Γεωργία μπόρεσε να περάσει στους «16».

Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι δεν… ξέχασε τον Ηλία Ζούρο, «θυμήθηκε» τους φίλους που έκανε στο πέρασμά του στην Ελλάδα, αλλά μίλησε και για τον Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γκιόργκι Σερμαντίνι για την… Ελλάδα τον Ηλία Ζούρο και τον Βασίλη Σπανούλη:

«Είμαστε καλοί φίλοι. Επίσης, ο θρυλικός προπονητής μας, ο Ηλίας Ζούρος, σίγουρα είναι πολύ χαρούμενος για εμάς σήμερα. Και θα έλεγα ‘γεια σου προπονητή Ζούρο’, ήταν μαζί μας οκτώ χρόνια και είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ χαρούμενος.

Οι Έλληνες επίσης, είναι καταπληκτικοί. Έπαιξα τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έχω τόσους πολλούς φίλους. Ο Βασίλης Σπανούλης, ήταν συμπαίκτης μου και παίξαμε μαζί και κερδίσαμε πολλά τρόπαια μαζί. Είναι επίσης σημαντικό, κέρδισαν την Ισπανία και μας έδωσαν την ευκαιρία, να είμαστε εδώ και επίσης για αυτούς, ξέρετε, για να είναι πρώτοι στον όμιλο».

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του Γκιόργκι Σερμαντίνι: