Από τα παρκέ της Α1, στην τετράδα της Ευρώπης. Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, διεκδικεί μέσα σε λίγες εβδομάδες και δεύτερη «κορυφή» της γηραιάς ηπείρου.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Σύντομο μεν, έντονο δε ήταν το πέρασμα του από την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. Ο Τζέικομπ Γκράντισον φόρεσε τον «δικέφαλο» στο στήθος όταν η σεζόν έμπαινε στο… ψητό. Εκεί που κρίθηκαν όλα σε μια σεζόν που ξεκίνησε με αρκετή αμφισβήτηση και ολοκληρώθηκε με ανεβασμένες μετοχές.

Τα όσα πέτυχε ο ΠΑΟΚ της αγωνιστικής περιόδου 2024-25, ήταν εν πολλοίς έργο Μάσιμο Καντσελιέρι. Ο Ιταλός είδε τους Θεσσαλονικείς ως πρόκληση, ταίριαξε απόλυτα με την ιδιοσυγκρασία τους, «κέρδισε» τους παίκτες του και μαζί τον σεβασμό και την αναγνώριση της μπασκετικής Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ των στενών οικονομικών περιθωρίων, έφτασε μέχρι τους ‘4’ του Κυπέλλου, έμεινε εκτός ημιτελικών στη Stoiximan GBL για ένα σουτ σε νεκρό χρόνο και κυρίως, έφτασε μία ανάσα μακριά από την κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τροπαίου μετά από πολλά χρόνια στο FIBA Europe Cup.

Το… χεράκι του σε αυτό, έβαλε και ο Τζέικομπ Γκράντισον. Δυοριτριάρι που πάτησε στη Θεσσαλονίκη μόλις που ξεμύτισε η άνοιξη (Μάρτης), μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ αποτέλεσε μία ευκαιρία ενεργοποίησής του.

Ο ίδιος μάλιστα ήταν από τους διακριθέντες στον 2ο τελικό στη Θεσσαλονίκη, όπου κέρδισε ο ΠΑΟΚ (84-82), δίχως όμως να πάρει και τη διαφορά που θα του έδινε την κούπα.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, εκείνος παρέα με τον Λάουρι Μάρκανεν, τον «Slim Jesus» Μούρινεν, τον Μίρο Λιτλ και τους υπόλοιπους, έχουν… κουφάνει την Ευρώπη. Οι Φινλανδοί έδωσαν συνέχεια στον ΑΘΛΟ του πρώτου χιαστί κόντρα στη Σερβία, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά.

Περιχαρείς μετά το τέλος της αναμέτρησης, πέρασαν από τη μεικτή ζώνη και ο Τζέικομπ Γκράντισον επιχείρησε μία μίνι-σύγκριση για τους εκ διαμέτρου αντίθετους προπονητές του το τελευταίο διάστημα. Από τον… φασαριόζο Ιταλό, στον πιο χαμηλών τόνων Τουόβι.