Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τα… δικά του απέναντι στο Βέλγιο και έγινε ό,τι συμβαίνει συνήθως. Έγραψε ιστορία.

Μία του ξέφυγε, δυο του «γλίστρησε», τρίτη δεν θα το άφηνε να… του φύγει από τα χέρια. Ο Λούκα Ντόντσιτς «έγραψε» νούμερα και μαζί το όνομά του, με χρυσά γράμματα (τι πιο πρωτότυπο), στα βιβλία της ιστορίας των EuroBasket.

Τούτη τη φορά οι Σλοβένοι, άνοιξαν λογαριασμό. Το Βέλγιο ήταν στα χαρτιά και αποδείχθηκε εύκολη λεία για τους πρωταθλητές του 2017, οι οποίοι έφτασαν… σβηστά μέχρι το 86-69.

Πρώτο βιολί; Ο συνήθης ύποπτος φυσικά και ασταμάτητος Λούκα Ντόντσιτς που κατέβασε κάπως ταχύτητα στο δεύτερο μέρος. Ακόμα κι έτσι όμως, γέμισε τη στατιστική του με νούμερα που δεν βλέπουν συχνά το φως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το κοντέρ έγραψε 26 πόντους, όντας άστοχος όμως με 9/23 σουτ, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Το testing triple double. Λούκα Ντόντσιτς ο «τριπλός» πλέον. Επίτευγμα με το οποίο είχε φλερτάρει ξανά και πλέον ήρθε η ώρα να το πετύχει.

Και κάπως έτσι ο σούπερ σταρ των Λέικερς έγινε ο 5ος ουσιαστικά παίκτης διαχρονικά στα EuroBasket με τέτοιες επιδόσεις, δίνοντας συνέχεια στο μεγάλο κατόρθωμα του Ματέουσζ Πονίτκα στην περασμένη διοργάνωση. Βασικός παράγοντας της Εθνικής Πολωνίας που τρύπησε το ταβάνι της και έφτασε να παίζει για μετάλλιο.

Τους 26 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ μάλιστα τα είχε πετύχει κόντρα στην Σλοβενία. Εμφανίσεις σαν αυτές ήταν που έπεισαν τον Παναθηναϊκό να τον κάνει δικό του μετά από λίγες μέρες, ποντάροντας στα… όργια αυτά. Ο Πονίτκα όμως είναι παίκτης Εθνικής ομάδας.

Τη χρονιά που το σήκωσε η παρέα των Ντράγκις και του Ντόνστιτς, ο Ρουμάνος Αντρέι Μαντάτσε σημείωσε 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ ενώ το πιο μακρινό 1995, ο Τόνι Κούκοτς μέτρησε 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες σε ματς με αντίπαλο τη Φινλανδία.

Ένας άλλος Κροάτης «θρύλος» ο σπουδαίος Στόικο Βράνκοβιτς που χάρισε την πρώτη Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, το είχε πετύχει κατ’ ουσίαν πρώτος το 1993 με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 (!) μπλοκ κόντρα στην Εθνική Ελλάδος, στο ματς για την 3η θέση.

Από πλευράς στατιστικής όμως η FIBA άρχισε να μπορεόι να εγγυηθεί για τα μαθηματικά της από το 1995 και έπειτα, για αυτό και δεν μετράει το triple double του… γίγαντα της Δαλματικής.