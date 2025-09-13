Μετά την πρόκριση της Τουρκίας, μία φράση του Αλπερέν Σενγκούν στο Instagram προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Από πού προέρχεται;

Η Τουρκία είναι εκείνη που θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, στον τελικό του EuroBasket 2025, καθώς επικράτησε με 94-68 της Ελλάδας, στον ημιτελικό (12/09). Ωστόσο, ένας εκ των πρωταγωνιστών της, ο Αλπερέν Σενγκούν, συγκέντρωσε τα βλέμματα, για τους λάθος λόγους.

Μετά το τέλος του αγώνα, μια ανάρτηση του Τούρκου σέντερ προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Η ανάρτησή του περιελάμβανε τη φράση «δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;», η οποία θεωρήθηκε από αρκετούς ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή…

Η συγκεκριμένη φράση εντοπίζεται στους στίχους ενός τουρκικού τραγουδιού. Αυτό είναι το «kafa» της Sila, που κυκλοφόρησε το 2010.

Παρακάτω, οι στίχοι του τραγουδιού:

«Ήταν ο έρωτας, ήταν η δουλειά, ήταν το πάθος, ήταν το όνειρο

Στο διάβολο οι λογαριασμοί, τα υπάρχοντα, η περιουσία

Ακόμα κι αν με δέσουν, δεν μένω

Ήταν τα φρύδια του, τα μάτια του, ήταν η δύναμη της εκδίκησης

Υπάρχει και κάτι που λέγεται ντροπή, Θεέ μου βοήθα

Ακόμα κι αν κλάψουν, δεν μένω

Είμαι άνθρωπος, άνθρωπος…

Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Στον έρωτα, στη δουλειά, στα γκρεμισμένα όνειρά σου

Στα λόγια μου που λέω άκαιρα, στα γόνατα που δεν χτύπησα

Μετανιωμένος, μετανιωμένος…

Μετανιωμένος, μετανιωμένος…

Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς».