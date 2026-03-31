Ο Ακίλε Πολονάρα συγκλονίζει για ακόμα μία φορά, επιστρέφοντας στις προπονήσεις, όπως έδειξε με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Ακίλε Πολονάρα παραδίδει για άλλη μια φορά μαθήματα ζωής, νικώντας τη μάχη με τον καρκίνο, και είναι πλέον έτοιμος για την ολική του επαναφορά στα γήπεδα.

Μέσα από ένα συγκλονιστικό βίντεο από την ατομική του προπόνηση, ο «μαχητής» Πολονάρα απαθανατίζεται να πατά ξανά το παρκέ και να ευστοχεί στα πρώτα του καλάθια, αφήνοντας οριστικά πίσω του τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του.

Αν και η επιστροφή του καθυστέρησε μερικές ημέρες σε σχέση με τον αρχικό στόχο της 22ας Μαρτίου, ο Πολονάρα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τους δικούς του ανθρώπους, δείχνει πλέον τεράστια επιθυμία να επανέλθει σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.

Παράλληλα με την επιστροφή του στη δράση, ο έμπειρος αθλητής μοιράζεται την εμπειρία του και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του με τίτλο «Il mio secondo tempo» (Το Δεύτερό μου Ημίχρονο), το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην Ιταλία από τις εκδόσεις Rizzoli.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο πριν από όλες αυτές τις περιπέτειες. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Μάρκο Γκαραβάλια και την ομάδα Mondadori με τον Ριζόλι. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο μετά την καριέρα μου».

