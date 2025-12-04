Δημήτρης Διαμαντίδης και Σάρας Γιασικεβίτσιους σε κοινή έξοδο στην Αθήνα, πριν από Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε. Δείτε την ανάρτηση στα social media.

Η παρουσία του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Ελλάδα για την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό αποτέλεσε αφορμή για να ξανασμίξουν δύο παλιοί συμπαίκτες και στενοί φίλοι. Ο Λιθουανός προπονητής και ο Δημήτρης Διαμαντίδης πέρασαν χρόνο μαζί στην Αθήνα, μακριά από το άγχος του επικείμενου αγώνα.

Ο Σάρας, που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία σε κάθε του επίσκεψη να συναντά πρόσωπα που εκτιμά ιδιαίτερα.

Η έξοδος αυτή λειτούργησε ως μικρή «ανάπαυλα» για τον τεχνικό της τουρκικής ομάδας, λίγο πριν στραφεί στο απαιτητικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την 14η αγωνιστική της Euroleague (04/12).

Η Φενέρμπαχτσε διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας με πέντε συνεχόμενες νίκες και ταξιδεύει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ, 8 νικών και 5 ηττών, και το ματς θεωρείται καθοριστικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς ο νικητής κάνει σημαντικό βήμα προς την πρώτη τετράδα.