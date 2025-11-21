Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» την Dubai BC, στην 12η αγωνιστική της EuroLeague, και στα αποδυτήρια επικράτησε ενθουσιασμός! Οι «πράσινοι» έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες επιτυχίες στη διοργάνωση και ανέβηκαν στο 8-4 στη βαθμολογία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού γιόρτασαν έξαλλα το αποτέλεσμα.

Ο Σλούκας μπήκε με ανεβασμένη διάθεση, και τη στιγμή που χαιρετούσε τον Φαρίντ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης φώναζε «ποιος είναι;», συνεχίζοντας το καθιερωμένο πλέον τελετουργικό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν μετά από κάθε νίκη.

«Κάνω απλώς αυτό που πρέπει. Μου αρέσει να παίζω άμυνα, να δίνω ενέργεια μέσα από αυτήν, να κάνω μπλοκ και να εμποδίζω τους αντιπάλους να σκοράρουν» ανέφερε ο Κένεθ Φαρίντ μετά το τέλος του ματς.

«Εύχομαι να καταφέρω κι ένα poster κάρφωμα σε κάποιον εδώ στο ΟΑΚΑ. Ξέρω να πασάρω, προσπαθώ να διαβάζω τους συμπαίκτες μου ώστε να τους δίνω την μπάλα όπως τη θέλουν. Σήμερα διάβασαν καλά το παιχνίδι μου», κατέληξε, στις δηλώσεις του μετά από ένα ματς στο οποίο είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 κοψίματα.