Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μίλησε για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο ανάληψης του Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ.

Για φλέγοντα ζητήματα του εγχώριου αθλητισμού, τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ο οποίος ήταν καλεσμένος της ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL όπου και είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις, ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε δημοσίως εκ νέου σε ερωτήματα που αφορούν τις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Ο κ. Βρούτσης τοπουθετήθηκε για την παραχώρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τον λόγο που αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Ούσα βέβαια θέμα χρόνου.

Επίσης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητα της Αθήνας και του ΟΑΚΑ για το Final Four του 2026, εξηγώντας το σκεπτικό της συμμετοχής, θέτοντας εαυτόν στη Euroleague.

Αναλυτικότερα τα όσα τόνισε…«Το ΣΕΦ πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό. Πρέπει να γίνει μία διαδικασία συζήτησης, ώστε να γίνει μία αντιστάθμιση ανάλογη με αυτήν της παραχώρησης του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Η Πολιτεία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μία κατάσταση ισονομίας στις δύο περιπτώσεις. Η Πολιτεία έχει αποφασίσει ότι το ΣΕΦ πρέπει να δοθεί στον Ολυμπιακό. Η καθυστέρηση που υπάρχει είναι για να προστατευθεί το δημόσιο αίσθημα, αναφορικά με τις διατυπώσεις που πρέπει να υπάρξουν στη συμφωνία. Βρισκόμαστε ακόμα με τη διαδικασία σε εξέλιξη» ανέφερε σχετικά.»

Οι εξωαγωνιστικές παραφωνίες των Τελικών στερούν (;) από την Αθήνα το Final Four του 2026 Η Αθήνα έχασε αρκετούς πόντους για την ανάληψη του Final Four του 2026 μετά τους Τελικών της Stoiximan GBL και τα όσα έλαβαν χώρα. Κοντεύει (;) η ημερομηνία της απόφασης.

Ως προς το ΟΑΚΑ και την επιθυμία της Κυβέρνησης να αναλάβει τη διοργάνωση του Final Four 2026, είπε ότι… ««Εγώ μιλάω εξ ονόματος του ελληνικού αθλητισμού. Υπήρχε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη η δυνατότητα εξεύρεσης πόρων. Ήταν δύσκολη απόφαση, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό. Το μεγάλο όφελος είναι η εξωστρέφεια της Ελλάδας με τη διεξαγωγή του Final Four στην Ελλάδα. Για αυτό και στείλαμε την επιστολή στην Euroleague, ότι είμαστε στη διάθεσή της για να διοργανωθεί το Final Four του 2026 στη χώρα μας.

Το μπάσκετ ενώνει, εμείς αυτό κοιτάμε. Εύχομαι η προσπάθειά μας να ευοδωθεί. Η Ελλάδα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διεξαχθεί το Final-Four. Μην βλέπετε το ΟΑΚΑ σαν γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αυτούς τους αγώνες, αλλά σαν γήπεδο της Ελλάδας. Ζητήσαμε να μας αξιολογήσουν για τις προϋποθέσεις και τις υποδομές μας, ώστε να γίνει η διοργάνωση εδώ».»