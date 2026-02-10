Το δικό τους ηχηρό μήνυμα σε κάθε μορφής νοσηρότητα που σχετίζεται με τον αθλητισμό και τα χρώματα, έδωσαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Σάσα Βεζένκοφ είναι κάτι περισσότερο από πολύ καλοί αθλητές που έφτασαν στο τοπ επίπεδο με το ταλέντο και τη δουλειά τους αφού το αποτύπωμά τους στην κοινωνία, δεν περιορίζεται μονάχα εκεί. Αλλά διαθέτουν και υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, πολλώ δε μάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά.

Μία υπέροχη πρωτοβουλία της Euroleague έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια, όπου μαθητές του 3ου δημοτικού σχολείου των Άνω Λιοσίων, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά, να μιλήσουν, να ρωτήσουν, να πάρουν αυτόγραφο και να παίξουν με τους Σάσα Βεζένκοφ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Μία πολύ όμορφη ενέργεια από την Euroleague One Team, την οποία οι μικροί πρωταγωνιστές θα θυμούνται για πολύ καιρό. Αλλά και μία ηχηρή απάντηση από πλευράς «αιωνίων» που αποδέχθηκαν την πρόκληση, στην τοξικότητα των καιρών μας όπου ο κόσμος «θολώνει» μπροστά σε διαφορετικά χρώματα και πεποιθήσεις.

Το κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξαν για μία ακόμα φορά οι Ερναγνκόμεθ και Βεζένκοφ που ένιωσαν για λίγο και εκείνοι ξανά παιδιά, περιτριγυρισμένοι από αυτά. Λίγο πριν παίξουν μαζί τους, το… στάξουν από το κέντρο και μοιράσουν υπογεγραμμένες μπάλες και αυτόγραφα, οι δύο σταρ των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αντίστοιχα, η παρουσία των οποίων κέντρισε φυσικά το ενδιαφέρον, κάθισαν σε μια καρέκλα και απάντησαν σε ερωτήσεις των παιδιών.

Σε αυτό το σημείο, ο Ίβηρας διεθνής αστέρας θέλησε να πειράξει τον καθήμενο στο πλάι του Βεζένκοφ για την εκτελεστική του δεινότητα από μικρό παιδί αλλά και να προάγει την πολύ σημαντική – σε κάθε τι – έννοια του σεβασμού, φέρνοντας ως παράδειγμα τη σχέση τη δική του με τον MVP της σεζόν 2023-24 και πρώτο φαβορί και φέτος, Σάσα Βεζένκοφ.

«Τον Σάσα τον ξέρω από 15-16 ετών με τις μικρές εθνικές ομάδες. Πάντοτε έβαζε 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι (σ.σ. γέλια). Αλλά μετά το ματς, όταν αυτό τελειώνει, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Στα 40 αγωνιστικά λεπτά, παλεύουμε για την ομάδα μας, τους συμπαίκτες μας, τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας αλλά μετά από αυτά, είμαστε ανθρώπινα όντα. Σεβόμαστε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον.

Ήμασταν πάντοτε μέρος των πρότζεκτ που είχαν να κάνουν με μικρά παιδιά, ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και τον αθλητισμό. Μετά το ματς είμαστε φίλοι κι αυτό είναι όλο. Νομίζω ότι ο σεβασμός είναι αμφίδρομος. Το μπάσκετ σαν άθλημα έχει να κάνει με τον σεβασμό…», κατέληξε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Βεζενκοφ και Χουάντσο έδωσαν την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα! Το πείραγμα του Ισπανού σταρ στον άσο του Ολυμπιακού και ο αμοιβαίος σεβασμός! Υπέροχα λογια στην πολύ όμορφη δράση της Euroleague one team #juancho #hernangomez #vezenkov #OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/0kVMgEENrb — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) February 10, 2026

Στο ίδιο μήκος κύμματος και τα όσα ανέφεραν οι δυο τους στα media που έδωσαν το παρόν, ανάμεσα σε αυτά και οι Betarades με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μάλιστα να τονίζει πως «θαυμάζει» τον Σάσα Βεζένκοφ.