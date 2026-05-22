Ο Γιώργος Πρίντεζης δηλώνει «παρών» στο Final-4 της Αθήνας και «φιλοδώρησε» τους παίκτες του Ολυμπιακού με ένα «ζεστό» χειροκρότημα!

Αποστολή στο Telekom Center Athens: Μάνος Φυρογένης

Ώρα Final-4 για τη Euroleague. Η Αθήνα έχει βάλει τα «καλά» της και ο Ολυμπιακός μπαίνει στη «μάχη» από πολύ νωρίς!

Οι Πειραιώτες παίζουν στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, αφού θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens.

Πολλές παλιές δόξες του μπάσκετ θα δηλώσουν «παρών» στη διοργάνωση και έχουν πάρει τη θέση τους.

Μία από αυτές και ο Γιώργος Πρίντεζης. Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού αποφάσισε να πάει στο Μαρούσι και να δει από κοντά την προσπάθεια της οποίας «ανδρώθηκε» μπασκετικά.

Μάλιστα, κατά την έξοδο των παικτών των «ερυθρολεύκων» ο Γιώργος Πρίντεζης σηκώθηκε από τη θέση του και χειροκρότησε θερμά τους πάντες.

Σε μία κίνηση, ώστε να δώσει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα σε όλη την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Γιώργο Πρίντεζη: