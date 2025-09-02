Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την επίσημη πρώτη του με απουσίες αλλά και τη συνάντηση Σορτς & Ναν. Τι είπε ο νέος σταρ των «πρασίνων»;

Ο Τι Τζέι Σορτς ήρθε από άλλον πλανήτη, τον δικό του, για να απογειώσει τον Παναθηναϊκό. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να ανεβάσει επίπεδο το παιχνίδι του. Αυτό δήλωσε στην επίσημη «πρώτη» των Κυπελλούχων Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό γήπεδο του ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» παρουσία των καλοκαιρινών του μεταγραφικών κινήσεων πλην του Βασίλη Τολιόπουλου που βρίσκεται στην Κύπρο με την Εθνική Ελλάδος, είχαν ραντεβού νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) με τα Media, πραγματοποιώντας και δηλώσεις.

Οι πόρτες άνοιξαν, ο φωτογραφικός φακός πήρε… φωτιά και έπιασε το δίδυμο Σορτς-Ναν να τα λένε ιδιαιτέρως. Το πιο «τρομακτικό» ίσως duo γκαρντ στην Ευρώπη που μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Τι Τζέι Σορτς ως προς την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό: «Τώρα μετακόμισα, προσαρμόζω λίγο το πρόγραμμά μου ακόμα και θέλω να βρω τον ρυθμό μου. Να είμαι ετοίμος για το ξεκίνημα της σεζόν.

Όσον αφορά τις πρώτες του σκέψεις για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού: «Όλα είναι πραγματικά καλά. Τα αποδυτήρια, το γήπεδο, όλες οι εγκαταστάσεις γενικότερα. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού και κάθε φορά που μπαίνω στα αποδυτήρια μαθαίνω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και νιώθω αισιόδοξος για τους στόχους της νέας σεζόν. Είμαι ανυπόμονος».

Για την εμπειρία του ΟΑΚΑ: «Δεν ξέρω αν το ‘αγχωμένος’ είναι η σωστή λέξη για το πώς νιώθω. Βασικά νιώθω σαν να έχω πεταλούδες στο στομάχι μου, γιατί ξέρω την ατμόσφαιρα και την ενέργεια. Σαν αντίπαλος δεν είανι τόσο ευχάριστο να παίζεις εδώ, οπότε σίγουρα περιμένω το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για να δω πως θα είναι ο κόσμος.»

Για το τι τον έκανε να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού: «Θέλω να πάω το παιχνίδι μου στο επόμενο επίπεδο, να είμαι σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Αφού μίλησα με την οικογένειά μου και τον ατζέντη μου πήρα την απόφαση ότι ο Παναθηναϊκός είναι η κατάλληλη ομάδα για εμένα».

Για τους παίκτες που διαθέτι ο Παναθηναϊκός στα γκαρντ: «Το να έχεις την ευκαιρία να παίξεις με τόσους εξαιρετικούς παίκτες, μόνο έτσι μπορείς να ανεβάσεις ένα επίπεδο παραπάνω το παιχνίδι σου. Το να παίζεις με Ναν, Σλούκα, Γκραντ, μόνο καλύτερο παίκτη μπορεί να σε κάνει αυτό. Θα μπορέσω να ανεβάσω επίπεδο το παιχνίδι μου. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με αυτούς τους εξαιρετικούς γκαρντς και νομίζω θα είναι διασκεδαστικό».