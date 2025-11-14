Ο Κένεθ Φαρίντ έδειξε από το επαγγελματικό του ντεμπούτο κιόλας, πως θα γίνει συνώνυμο του highlight.

Η επιλογή του 36χρονου Κένεθ Φαρίν αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι όμως μετά από μόλις δύο αγώνες, οφείλουν να αναιρέσουν, παίρνοντας πίσω τις όποιες επιφυλάξεις τους. Και ο πρώην ΝΒΑερ με την σημαντική καριέρα στους Ντένβερ Νάγκετς, οφείλεται για αυτό.

Ο Κένεθ Φαρίντ που έψαχνε την… Ιθάκη του, ένα μέρος να ταιριάξει μετά την έλευση του Πολ Μίλσαπ το 2017 για λογαριασμό των «Μορμώνων», εμφανίστηκε σαν έτοιμος από καιρό για να συμβάλει στους «πράσινους».

Η παρουσία του οποίου επανέφερε μία κάποια ισορροπία ως προς το σύστημα και τις επιλογές, λύνοντας τα χέρια του Εργκίν Αταμάν. Τέτοια εκκίνηση βέβαια, τόσο επιβλητική και κυριαχική, κανένας δεν περίμενε όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Τούρκος τεχνικός.

Ο Φαρίντ το έπιασε στη Μαδρίτη των πολύ πιο ποιοτικών μεγάλων κορμιών (Ταβάρες, Λεν) από εκεί που του άφησε με την Παρί, κινούμενος και πάλι στις παρυφές του double double. Κομβικός παράγοντας στο απόλυτο της 4ης διαβολοβδομάδας της σεζόν, πριν καλά καλά κλείσει μια εβδομάδα ως παίκτης των «πρασίνων».

Πέρα από την ουσία όμως, όπως συνηθίζει, πρόσφερε και στην ισπανική πρωτεύουσα θέαμα με πρώτη ενθύμιση το πόστερ κάρφωμά του πάνω στον αρκετά ψηλότερό του Έντι Ταβάρες. Δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα αυτά.

Όλα αυτά σε γήπεδο που ήταν ασταμάτητος και με την Team USA στο Μουντομπάσκετ του 2014 όταν και φόρεσε χρυσό στο στήθος. Μπροστά στα μάτια μάλιστα ενός… θρύλου της Ρεάλ με τον οποίο έχουν μοιραστεί τα ίδια αποδυτήρια στο παρελθόν.

Ο Κένεθ Φαρίντ αντάμωσε στη Μαδρίτη με τον πρώην συμπαίκτη του στο Ντένβερ Ρούντι Φερνάντεθ, με τον οποίο μάλιστα τον συνδέει και κάτι παραπάνω. Από τα χέρια του Ισπανού πρώην διεθνή και την έμπνευσή του, ο Κένεθ Φαρίντ έγραψε τους πρώτος πόντους ως επαγγελματίας σε επίσημο παιχνίδι. Και τι πόντοι, ΚΑΛΑΘΑΡΑ.

Οι Νάγκετς έφυγαν στο άδειο γήπεδο, ο αγαπημένος «εχθρός» των Ελλήνων ύψωσε την μπάλα και ο Κένεθ Φαρίντ την έπιασε με το ένα χέρι για να καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι των Κινγκς.