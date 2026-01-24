Γιατί η απόδραση του Παναθηναϊκού από το Τελ Αβίβ πριν από μερικές ώρες θα ήταν… Γκραντ(ε) βάσει κανονικότητας την τελευταία διετία;

Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, πρέπει να ξεκαθαριστεί πως ο ΥΠΕΡΧΡΗΣΙΜΟΣ για κάθε ομάδα Τζέριαν Γκραντ δεν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν το καλοκαίρι του 2023 για να παίρνει τα παιχνίδια όταν η μπάλα ζυγίζει το βάρος της σε χρυσό. Άσχετα που εκείνος με την πολυσχιδή του φύση είχε… κακομάθει τους «πράσινους».

Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λεπτομερειών και πολλές φορές ένα σουτ, μία άμυνα, ένα ριμπάουντ, ένα μπλοκ, μία βολή, μπορούν να καθορίσουν τον νικητή. Ανεξαρτήτως του τρίτου ημιχρόνου στο Τελ Αβίβ που αποσυντόνισε κάπως του αγωνιστικού, ο ελλιπής Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε πάρει μία ΜΕΓΑΛΗ νίκη στο Τελ Αβίβ, στην επιστροφή ελληνικής ομάδας εκεί.

Απ’ όταν η «ομάδα του λαού» γύρισε στη φυσική της έδρα για την Ευρωλίγκα, παραμένει αήττητη με 4/4 και έτσι όπως το ματς της Πέμπτης (75-71) εξελίχθηκε, ο Παναθηναϊκός απώλεσε μία μεγάλη ευκαιρία για μια σημαντική και αναγκαία ανάσα. Περισσότερο ψυχολογικά και πνευματικά και λιγότερο βαθμολογικά. Σε ένα ματς που έδωσε συνέχεια στην αμυντική βελτίωση και τη διάθεση κυρίως που επέδειξε στο ΟΑΚΑ με την Μπασκόνια.

Εν μέσω «καυτής» στα όρια της… εχθρικής ατμόσφαιρας, ο Παναθηναϊκός είχε τις ευκαιρίες του να αποδράσει από το «φλεγόμενο» Γιαντ Ελιάου, όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν στις λιγοστές ως προς το αμιγώς αγωνιστικό, δηλώσεις του.

Όμως οι «πράσινοι» τα… έσπασαν χωρίς Οσμάν και Ναν, εξού και οι μόλις 11 πόντοι στην τελευταία περίοδο. Πιο συγκεκριμένα το «τριφύλλι» αστόχησε σε οκτώ προσπάθειες που πήρε πίσω από τα 6,75μ. ενώ βρήκε στόχο σε μία μόλις (Ρογκαβόπουλος) στο τελευταία δεκάλεπτο. Οι πέντε εξ’ αυτών ήταν στην cruch time και δη στα τελευταία 72”.

Ακόμα κι έτσι, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε «αγκαλιάσει» το σπουδαίο διπλό αν ο Κώστας Σλούκας ή ο Τζέριαν Γκραντ έβρισκαν στόχο και όχι σίδερο πριν από το εύστοχο ζευγάρι βολών του Λούντμπεργκ. Ειδικά το σουτ του Αμερικανού, ένα σουτ που έχει αποδείξει πολλάκις πως το έχει στο ρεπερτόριό του, ήταν υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, εντελώς αμαρκάριστος στα 10” για το τέλος με το σκορ στο 73-71 υπέρ της Μακάμπισ το σημείο εκείνο.

Στο σημείο αυτό έρχονται τα στοιχεία της στατιστικής με τη βοήθεια του hudleinstat να φέρον στο «φως» μία εικόνα από το θυμικό και όσα αυτό μπορεί να συγκρατήσει, που επιβεβαιώθηκε. Η clutch φύση του Τζέριαν Γκραντ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού που είχε την τιμή, δικαιότατα, το περασμένο καλοκαίρι να φορέσει τη φανέλα της Team USA στους Παναμερικανικούς αγώνες επιστρέφοντας με το χάλκινο μετάλλιο, έχει κερδίσει με το σπαθί του την παρουσία του σε μια ομάδα που διεκδικεί κάθε χρονιά το τρόπαιο.

Check out what Jerian Grant stated about last season and his future in Panathinaikos BC AKTOR! ☘️



🗣️”I really feel like I’ve found a home here, with these fans, coaches and teammates!”



Read more at https://t.co/Jyec6IlEDk#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/lhEqLNDorc — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 10, 2024

Με τα αμυντικά του χαρακτηριστικά να ξεχωρίζουν και την two way όμως φύση του, δεν ήταν λίγες οι φορές στο παρελθόν που «κουβάλησε» ακόμα και επιθετικά τον Παναθηναϊκό, ευστοχώντας μάλιστα σε μεγάλα τρίποντα.

Όπως αυτό που είχε βάλει στην Βίρτους πέρυσι ή στην Πυλαία, ή με την Μακάμπι στη σειρά με τα playoffs. Ο Τζέριαν Γκραντ τη διετία 2023-25 με το «τριφύλλι» στο στήθος είχε βάλει ούτε λίγο ούτε πολύ 14/19 clutch σουτ που πήρε σε crunch time αγώνων, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Καθώς όταν η κλεψίδρα στην άμμο αδειάζει, δεν έχει σημασία για έναν αθλητή και πρωταγωνιστή αν απέναντί του έχει τον ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, την Παρτιζάν, τη Ρεάλ ή τον Ολυμπιακό. Θέλει να κάνει το καλύτερο για την ομάδα του.

Με τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα δίπλα του, ο Τζέριαν Γκραντ βρέθηκε 19 φορές την περασμένη διετία να πάρει ένα πολύ σημαντικό σουτ προς το τέλος του ματς και τις 14 το έβαλε. Απ΄ αυτές οι περισσότερες ήταν στην Ευρωλίγκα και η συντριπτική πλειονότητα αυτών (17) κόντρα σε ομάδες επιπέδου Ευρωλίγκα. Και το «γαλλικό κλειδί» των πρασίνων ανταπεξήλθε και με το παραπάνω.

Το εντυπωσιακό όμως 74% με σαφώς πιο μεγαλύτερο δείγμα γραφής, έχει κατρακυλήσει φέτος στο μόλις 16%. Αφορμή για την εν λόγω σύγκριση μέσω του hudlinstat υπήρξαν τα δύο – ασυνήθιστα κατά τα φαινόμενα και τους αριθμούς – σουτ που έχασε με Μπάγερν και Μακάμπι στο φινάλε των τελευταίων ματς.

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν φοβήθηκε την ευθύνη, όμως τούτη φορά δεν του βγήκε, έχοντας βέβαια κερδίσει το αναφαίρετο δικαίωμα αυτό με τις πρότερες επιδόσεις του αλλά και παίζοντας δίπλα σε Σλούκα/Ναν, τους οποίους θα κλείσουν περισσότερο οι αντίπαλοι καθώς αν έπρεπε να επιλέξουν κάποιον για να πάρει το σουτ όταν η μπάλα καίει, δεν θα ήταν σίγουρα ο άνιωθος τύπος από το Σικάγο ή ο Έλληνας γκαρντ.

Προσώρας, ο Τζέριαν Γκραντ έχει βάλει 1/6 φέτος σε τέτοιες συνθήκες. Το εύστοχο ήταν με τον Ολυμπιακό πρόσφατα στο ΟΑΚΑ, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανό το «τριφύλλι». Έκανε το 74-83, 77-83 στα 2’16” για το τέλος του ντέρμπι.

Λίγες ώρες μετά από την ήττα στα σημεία για τον Παναθηναϊκό στο Τελ Αβίβ και γινόταν… μύλος γύρω από την κατάσταση της υγείας του Ματίας Λεσόρ πριν αποκαταστήσει ο ίδιος την τάξη, ανέβασε ο άσος από τη Μαρτινίκα story στο ίνσταγκραμ με τον ίδιο και τον Γκραντ από παιχνίδι στο ΣΕΦ, γράφοντας «θα επιστρέψουμε».