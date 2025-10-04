Ένα γήπεδο πανέμορφο, που δεν χορταίνεις να το βλέπεις, αλλά το νέο «στολίδι» της Βαλένθιας είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, χάρη στην ιστορία του!

Η Βαλένθια μπήκε στο νέο της «σπίτι». Ένα πραγματικό «στολίδι», που παρόμοιό του δύσκολα μπορεί να βρει κανείς σε όλη την Ευρώπη.

Μιλάμε για ένα γήπεδο 15.000 θέσεων, που σε συναυλίες μπορεί να χωρέσει ακόμα και 20.000 άτομα. Τα εγκαίνια έγιναν απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (03/10, 103-94) σε μία νικηφόρα αναμέτρηση.

Προφανώς και μιλάμε για ένα πολύ ωραίο γήπεδο, που εκτός από την «ομορφιά» του έχει προσφέρει πολλά παραπάνω πράγματα στη Βαλένθια και την Ισπανία!

Start of a new era 🙌@valenciabasket opening in the Roig Arena…



Lights will guide you home 🎶 pic.twitter.com/wywC5hpInj — EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025

Ένα «στολίδι» διαφορετικό από τα άλλα

Ο άνθρωπος, που ξεκίνησε το έργο αυτό ήταν ο Χουάν Ρόιγκ, που έδωσε περίπου 400.000.000 ευρώ για την κατασκευή της «Roig Arena».

Ναι πολύ σωστά. Το γήπεδο έχει πάρει το όνομα του «χρηματοδότη» του, κι αυτό γιατί ήταν ο άνθρωπος που το 1986 την «έσωσε» από τη «διάλυση»!

Ωστόσο, ο Χουάν Ρόιγκ εκτός από ένα «στολίδι» έκανε έργα και για όλη την περιοχή της Βαλένθια. Περίπου τα 35.000.000 ευρώ από αυτά που έδωσε για το νέο γήπεδο, πήγαν σε άλλες ενέργειες.

El domingo, volvemos a @RoigArena 🧡



A seguir viviendo emociones, a seguir escribiendo nuestra historia.



Y sí, sonará nuestro himno, La Promesa, que el viernes no sonó por un tema ajeno a nosotros, pero que está solucionado 🙏



Prepara la garganta y bufanda antes de empezar el… pic.twitter.com/0I03BuBZlj — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 4, 2025

Αρχικά, τα χρήματα πήγαν στην ανέγερση ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου, αλλά και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης 1.034 θέσεων με φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, θέσεις για άτομα με αναπηρία και χώρους για ποδήλατα.

Παράλληλα, «μπήκαν» και για την ανάπλαση 20.000 τ.μ. σε δημόσιο πάρκο, με παιδικές χαρές και χώρους άθλησης για όλες τις ηλικίες.

Κι όλα αυτά, από έναν άνθρωπο που τον περασμένο χρόνο διέθεσε 1.500.00 ευρώ, για τις πλημμύρες στη Βαλένθια.

Οπότε, αν σας ρωτήσουν ποτέ γιατί «Roig Arena» να του εξηγήσετε τα όσα έχει κάνει o Χουάν Ρόιγκ στην ισπανική πόλη και θα καταλάβει.