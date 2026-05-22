Η πιο ρητορική ερώτηση στην ιστορία του μπάσκετμπολ απαντάται από τους αριθμούς στο Final Four του Telekom Center Athens.

‘Εφτασε επιτέλους αυτή η περίοδος της χρονιάς που όλοι οι μπασκετόφιλοι περίμεναν. Το Final Four του 2026 δεν πήρε τα… βουνά ούτε τις θάλασσες αλλά μία Κηφισίας δρόμος αρκεί.

Σε ένα από τα πιο ισορροπήμενα βάσει προβλέψεων ραντεβού, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ και Βαλένθια μαζεύτηκαν στην αθηναϊκή πρωτεύουσα για να παλέψουν για το πολυπόθητο τρόπαιο. Για να αποκτήσουν οι κόποι και η υπερπροσπάθεια 7μιση μηνών… αξία.

Αρκετή κουβέντα από εδώ και από εκεί έχει γίνει τις τελευταίες ώρες – και δικαίως – αναφορικά με το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού, δηλαδή τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ή αλλίως την καλύτερη επίθεση του θεσμού (123,4 πόντους ανά εκατό κατοχές) Vs. την κορυφαία και πιο αποτελεσματική άμυνα 111,9 πόντους ανά εκατό κατοχές).

Αυτά περί μισής αλήθειας καθώς για πρώτη φορά έφτασαν στην 4άδα οι καλύτερες – και μόνο αυτές – αμυντικά ομάδες του θεσμού.

Σύμφωνα με το 3steps, την πιο αποτελεσματική αμυντικά ομάδα της σεζόν ακολουθούν οι Ολυμπιακός, Ρεάλ και Βαλένθια ως μία δικαίωση στη «λαϊκή απαίτηση» της επίθεσης έναντι της άμυνας που όμως δεν «καθρεφτίστηκε» στην αναγκαιότητα μέσα στο παρκέ.

DRTG

Φενέμπαχτσε – 111.9

Ολυμπιακός – 112.9

Ρεάλ Μαδρίτης – 113.6

Βαλένθια – 113.9