Top 10 players with the most total points scored in the EuroLeague Final Four 🤩



🇪🇸 Sergio Llull – 213 PTS

🇪🇸 Sergio Rodriguez – 209

🇺🇸 JR Holden – 194

🇬🇷 Kostas Sloukas – 191

🇫🇷 Nando De Colo – 179

🇺🇸 Trajan Langdon – 172

🇪🇸 Juan Carlos Navarro – 168

🇬🇷 Theodoros Papaloukas -… pic.twitter.com/MixdJCFGv8