Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού καλωσόρισε την «ερυθρόλευκη» αποστολή των νικητών στο ΣΕΦ και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις για τους στόχους, την ενίσχυση και το γηπεδικό.

Λένε πως όπως σε βρίσκει το νέο έτος, έτσι θα κυλήσει και η υπόλοιπη χρονιά. Από το «στόμα του λαού» και στου «θεού τ’ αυτί», συμπληρώνουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στον παραπάνω λαϊκό μύθο.

Η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκα και η έλευση του 2026, έδωσε στον Ολυμπιακό μία μεγάλη ανάσα κόντρα στο μομέντουμ. Οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν άκρως προσηλωμένοι στο πλάνο τους στο μεγαλύτερο διάστημα του ευρωντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και άλωσαν ξανά την έδρα του.

Όπως ήταν λογικό, το σπουδαίο «διπλό» έφερε ένα κύμα χαράς και ευφορίας στον κόσμο και όχι μόνο του Ολυμπιακού, που δημιούργησε αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή. Ανάμεσα σε αυτούς που ήταν στο ΣΕΦ για να συγχαρούν τους πρωταγωνιστές, ήταν και ο ένας εκ των δύο ισχυρών ανδρών της ΚΑΕ. Ο λόγος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που φωτογραφήθηκε με τον κόσμο, τραγούδησε μαζί του και αγκάλιασε έναν προς έναν τα μέλη της αποστολής.

Λίγες στιγμές αργότερα κι αφότου άπαντες έγιναν δέκτες της μεγάλης αγάπης του κόσμου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αποδέχθηκε την πρόσκληση των παρευρισκόμενων λιγοστών Μέσων, ανάμεσα σε αυτά και οι Betarades, απαντώντας σε ερωτήσεις.

Πιο αναλυτικά τα όσα είπε on camera ο ένας εκ των δύο προέδρων της ομάδας του Λιμανιού που ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και κατέληξε μοιράζοντας την ευχή του για το νέο έτος… «Να πάμε εκεί που μας αξίζει».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αγγελόπουλου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά η χρονιά είναι ακόμα στην μέση οπότε συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε βάλει φέτος. Να τους κατακτήσουμε όλους.

Το τη σημασία του σερί και του 10-0, σχολίασε ότι: «Φυσικά και λέει κάτι όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα και να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο συνεχόμενα σε πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0. Είναι να κατακτήσει την κορυφή.

Όσον αφορά τα φλέγοντα ζητήματα του ΣΕΦ και την μεταγραψή ψηλού, ο Γιώργος Αγγελόπουλος απέφυγε να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Πλην όμως τόνισε για μία ακόμα φορά την ετοιμότητα του ιδίου και του αδερφού του Παναγιώτη, για το καλό της ομάδας:

«Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αλλά μιας και το λες για το ΣΕΦ, προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις. Δεν έχω να σας πω αυτήν την στιγμή κάτι (σ.σ. για την μεταγραφή ψηλού). Πάντως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.

Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε. Αυτήν την στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο. Τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά. Και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι και καλό είναι να το καταλάβουν αυτό. Να τους φύγουν οι απορίες. Έτσι Πρωτοχρονιά τώρα καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε την σχέση που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές δηλώσεις.»