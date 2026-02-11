Και ξαφνικά, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως «μπαίνει» και πάλι γερά στο… κόλπο της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!
Οι «πράσινοι» ήταν υπομονετικοί και πλέον, ο Αμερικανός φόργουορντ μοιάζει να απομακρύνεται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Μόλις αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, αποκάλυψε πως ο παίκτης απέρριψε την πρόταση ανανέωσης της Φενέρμπαχτσε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν βελτιωμένες προσφορές, ενώ η Φενέρ ξεκαθάρισε πως δεν θα επανέλθει με μεγαλύτερο ποσό για να διατηρήσει τις εσωτερικές ισορροπίες στην ομάδα της.
«Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους. Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο Τούρκος δημοσιογράφος.