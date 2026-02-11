Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, αναφέρθηκε στην υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Και ξαφνικά, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως «μπαίνει» και πάλι γερά στο… κόλπο της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Οι «πράσινοι» ήταν υπομονετικοί και πλέον, ο Αμερικανός φόργουορντ μοιάζει να απομακρύνεται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μόλις αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, αποκάλυψε πως ο παίκτης απέρριψε την πρόταση ανανέωσης της Φενέρμπαχτσε.

🚨 Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.



• Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 11, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν βελτιωμένες προσφορές, ενώ η Φενέρ ξεκαθάρισε πως δεν θα επανέλθει με μεγαλύτερο ποσό για να διατηρήσει τις εσωτερικές ισορροπίες στην ομάδα της.

«Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους. Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο Τούρκος δημοσιογράφος.