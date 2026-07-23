Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πάτησε Ελλάδα το αργά το βράδυ της Τετάρτης (22/7) για λογαριασμό του Ολυμπιακού όντας κάπως μουδιασμένος κι αυτό έχει την εξήγησή του.

Σε ελληνικό έδαφος πάτησε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) από Μαγιόρκα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με σκοπό να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να έχει μία πρώτη γνωριμία με τον σύλλογο που θα αγωνίζεται για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ένας παίκτης που είχε «κλείσει» εδώ και αρκετό καιρό στο Λιμάνι, πριν ακόμα ο Ολυμπιακός στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, εξαργυρώνοντας τις διαρκώς ανοδικές του μετοχές απ’ όταν εμφανίστηκε στη Euroleague με τη φανέλα της Μπασκόνια και έπειτα.

Πίσω από τον floor general Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ εντός του παρκέ ωστόσο, υπάρχει ένας κλειστός χαρακτήρας. Κάτι που όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν τον δυσκόλεψε για να κάνει το ξεπέταγμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να καθιεωρωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό το mentality που έπρεπε να ξεκλειδώσει.

Ο νέος πόιντ-γκαρντ του Ολυμπιακού και κορυφαίος πασέρ της Euroleague, εμφανίστηκε κάπως… μουδιασμένος στην αίθουσα αφίξεων του Ελευθέριος Βενιζέλος. Όντας εσωστρεφής, δήλωσε τρομαγμένος στους ανθρώπους του Ολυμπιακού με την παρουσία των Media που απλώνουν ένα κινητό και «διψάνε» για ένα πλάνο. Έχε χάρη που αυτό επιτάσσει η εποχή…

Δεν το περίμενε ο ίδιος, παρόλα αυτά δεν χάλασε φυσικά χατήρι σε κανέναν. Φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους φαν της πορτοκαλί θεάς που του το ζήτησαν, υπέγραψε αυτόγραφα και απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων των Media ως είθισται στις αφίξεις παικτών. Έπειτα αποχώρησε από τον διεθνή αερολιμένα με τους ανθρώπους της ομάδας για να ξεκουραστεί αφού έφτασε και αργά το βράδυ.

Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και εκτός γηπέδου, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ απέχει αρκετά από τους εξωστρεφείς τύπους. Του αρέσει η ήσυχη ζωή, στον κοινωνικό του βίο συχνά είναι μοναχικός. Παρόλα αυτά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρει το κουμπί της μετάλλαξης μέσα στο παρκέ. Διαφοροποίηση που έχει φανερώσει τις αληθινές του δυνατότητες και τον έχει κάνει έναν εκ των πιο περιζήτητων γκαρντ της Ευρώπης.