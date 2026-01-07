Το «τρένο» της Βαλένθια πέρασε και από το Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει τα παράπονά του από τους διαιτητές. Ένας σταρ του έδωσε… υποσχέση να μιλήσει μετά το τέλος της καριέρας του.

Ο συγκεκριμένος δεν τα… μασάει τα λόγια του, παίρνει αψήφιστα ορισμένα ζητήματα, είναι αυθόρμητος και λειτουργεί ενσικτωδώς. Με σεβασμό πάντα για τον συμπαίκτη και τον αντίπαλο. Ο σταρ του Ερυθρού Αστέρα εδωσε… content ξανά.

Ανάμεσα στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν το βράδυ της Τρίτης (6/1), πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Ευρωλίγκα, ήταν το σπουδαίο «διπλό» της Βαλένθια που δεν σταματά ΠΟΥΘΕΝΑ. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ πέρασε και από την «φλεγόμενη» Χάλα Πιονίρ (εκεί παίζει ο Ερυθρός Αστέρας αφού στην Beogradska Arena θα ξεκινήσει αυτές τις μέρες το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης) με κατοστάρα μάλιστα. Και προελαύνει σε μια αναπάντεχη σίγουρα πορεία που «κρύβει» από πίσω της ομοιογένια και μπόλικη δουλειά από τον Ισπανό τεχνικό για τον οποίο στάζει… μέλι το ΝΒΑ.

Παρά την εκκωφαντική διαφορά των 17 πόντων (89-106), ο οργανισμός του Ερ. Αστέρα είχε παράπονα από τη διαιτησία. Κάτι που φάνηκε και από την επισοδειακή έξοδο των διαιτητών από το γήπεδο που μπήκαν κάτω από ρίψη αντικειμένων και ύβρεων στην φυσούνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και στο πλαίσιο δηλώσεων αναφορικά με το παιχνίδι ο Τσίμα Μονέκε στάθηκε απέναντι στις κάμερες και τους δημοσιογράφους. Και αφού παραδέχθηκε την Βαλένθια και τον Πέδρο Μαρτίνεθ με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Μανρέσα, απέφυγε να απαντήσει καθαρά και ξάστερα σε ερώτηση για τους διαιτητές. Απ’ ότι φάνηκε, θα είχε αρκετά να πει και προτίμησε να αποφύγει το πρόστιμο. Έδωσε όμως και μία υπόσχεση.

«Αν πω ό,τι έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, θα μου πάρουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό.», είπε.

Θα το φυλάξεις για το podcast; «Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την Ευρωλίγκα, θα πω ό,τι σκέφτομαι. Ορκίζομαι στον Θεό…»