Για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς θα μπορούσε να συλλέγει κανείς πληροφορίες και να μιλά για ώρες ατέλειωτες.

Ένας από τους πολλούς Γιούγκους που ήρθαν στην Ελλάδα πριν και μετά τη διάλυση της ενωμένης μέχρι τότε πατρίδας τους και έφτιαξαν το όνομά τους. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς όμως δεν ήταν ένας από τους πολλούς. Ποτέ του δεν ήταν.

Το μέγεθος του ονόματός του και μόνο έχει μπόλικο… ψωμί. Προσωπικότητα, physic, ιστορίες. Ο Ντούντα ήταν «μύθος» πριν καν αναλάβει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό με τον οποίο συνέδεσε περισσότερο το όνομά του.

Με τι να πρωτοασχοληθεί κανείς; Με τις «δοκιμασίες» που έβαζε σε συνεργάτες και παίκτες, το αυστηρό του ύφος, την κοσμοθεωρία του; Ή μήπως τα υπέρμετρα – για το σώμα του – δάχτυλα των χεριών του, την γεμάτη τροπαιοθήκη του, τα «μπινελίκια» και την τεράστια αγάπη του για τα περιστέρια. Την οποία λένε πως «κληρονόμησε», όπως και ο μεγαλύτερος αδερφός του Πίβα στον οποίο είχε αδυναμία, από τον θείο του που δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει για λίγο.

Τον Νίκολα Τέσλα, η μητέρα του οποίου ήταν αδερφή της γιαγιάς του Ίβκοβιτς. Πρωταθλητής μέσα στο παρκέ, τέτοιος κι έξω από αυτό. Ο Ίβκοβιτς είχε τεράστιο πάθος για τα περιστέρια, ήταν ένας εκ των κορυφαίων εκπαιδευτών στον κόσμο. Ανάλογη δηλαδή πορεία που ακολούθησε και στο μπάσκετμπολ.

Το φευγιό του μία μέρα σαν κι αυτό το 2021, έκανε τον χώρο της «σπυριάρας» φτωχότερο. Και τον κουμπάρο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον οποίο έδωσε «ομηρικές μάχες» στα γήπεδα της Ευρώπης, λαβωμένο.

Όταν ο Ίβκοβιτς είχε υπερασπιστεί με ατάκα ΕΠΟΣ τον Τεόντοσιτς: «Έχει μεγάλες μπ@λες, γι’ αυτό…» Τετέλεσται. Ο Μίλος Τεόντοσιτς άφησε τα… μαγικά του σε ηλικία 39 ετών και το Ole.gr ανασύρει την ΜΥΘΙΚΗ ατάκα του Ντούσαν Ίβκοβιτς προς υπεράσπισή του.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς δεν ήταν μέρος του μπάσκετ αλλά το μπάσκε το ίδιο. Ένας εκ των κορυφαίων «δασκάλων» που έβγαλε ποτέ η «γηραιά ήπειρος», ο οποίος καταβεβλημένος έσβησε τέσσερα χρόνια πριν.

Αλησμόνητες όμως ατάκες του και ιστορίες για εκείνον, θα περνάνε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Η κληρονομιά που έχει αφήσει άλλωστε ο πάλαι ποτέ προπονητής του Άρη (1980-82), του ΠΑΟΚ (1991-93), του Πανιωνίου (1994-96), του Ολυμπιακού (1996-99, 2010-12) και της ΑΕΚ (1999-01) μεταξύ άλλων, θα συντροφεύει τις νεότερες γενιές.

Ως προς το πλούσιο βιογραφικό του; Ένα κλικάρισμα στη Wikipedia αρκεί. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς όμως, που κολλούσε και το χαρακτηριστικό «μπρε» σε όποιον απευθυνόταν, ήταν κάτι πολύ περισσότερο απ’ αυτό.

«Το ‘σοφός’ το συνήθισα και έπειτα από τόσα χρόνια το θεωρούσα κομπλιμέντο», είχε πει για το… ειρωνικό παρατσούκλι που του είχε κολλήσει ο Παναγιώτης Φασούλας μετά από έναν αγώνα κόντρα στην Ορτέζ στη Γαλλία. Οι δύο άνδρες δεν είχαν και την καλύτερη δυνατή σχέση από τη συνεργασία τους στον ΠΑΟΚ και η «αράχνη» του το πρόσαψε, όταν απάντησε σε δημοσιογράφους για τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής του στο ματς.

«Ο Τεόντοσιτς είναι αργός στα πλάγια βήματα επειδή έχει μεγάλα @@ και δυσκολεύεται να τα μεταφέρει από τη μία πλευρά στην άλλη», είπε αποκαλύψει ο Ίβκοβιτς σε συνέντευξή του. Ατάκα του προς τους Αγγελόπουλους για τη διαφορά σε σχέση με τη χρησιμοποίηση του Σέρβου «τσόγλανου-αρτίστα» σε σχέση με τον προκάτοχό του, Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Πάντα ο Ολυμπιακός ήταν στην καρδιά μου, μόνο γι΄αυτόν θα επέστρεφα», είχε δηλώσει στην εν τάχει συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του, πριν φύγει για το Ευρωμπάσκετ με τη Σερβία. Ο «περιστεράς» Ντούντα δεν πίστευε στα come back, εξού και δεν είχε προπονήσει ξανά καμία ομάδα – σε επίπεδο ανδρών αφού υπήρξε προπονητής και στην Νέων της αγαπημένης του Ραντνίτσικι – μετά τη φυγή του από αυτήν. Κι ας πέρασε συνολικά από 12 στην υπέρλαμπρη καριέρα του. Συν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδα του.

«Άνοιξε την τηλεόρασή σου μεθαύριο, δες τι θα κάνω και πάρε ιδέες για τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος…» Ατάκα έπος από τον Ίβκοβιτς στον συνομιλητή του και κουμπάρο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πριν η μοίρα του δεύτερου τον φέρει στην Ελλάδα, χτίζοντας τη δική του «αυτοκρατορία» με τον Παναθηναϊκό. Κατά τη διάρκεια μίας τηλεφωνικής τους επικοινωνίας μετά τον ημιτελικό της Ευρωλίγκα στη Ρώμα, λίγες ώρες πριν την πρώτη κατάκτηση. Αφορμή υπήρξε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν να περιορίσει τον Σάσα Τζόρτζεβιτς με τους δύο άντρες να διαφωνούν. Κρίνοντας κανείς από την κατάληξη της σεζόν, μάλλον τις υιοθέτησε τις ιδέες και ο Ζοτς αφού το πήρε το πρωτάθλημα.

«Και η τούρτα είναι γλυκιά αλλά δεν παίζει μπάσκετ.» Η σεζόν του triple crown δεν είχε ξεκινήσει ιδανικά για τον Ολυμπιακό και ο Ίβκοβιτς αποφάσισε να πάνε για τουρνουά χριστουγέννων στη Μαδρίτη. Εκεί, θέλοντας να… ταρακουνήσει τους παίκτες του, έδιωξε τον Ουίλ Άντερσον που είχε αργήσει στο ξενοδοχείο. Κι όταν ρωτήθηκε τον λόγο για τον οποίο έδιωξε έναν παίκτη «με γλυκό σουτ», έδωσε την παραπάνω αποστομοτική απάντηση.

«Θα σε σκοτώσω αν σε ξαναδώ να τραβάς τα μαλλιά σου». Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε ο Ίβκοβιτς σε μια προπόνηση να αποπειραθεί να διώξει το άγχος και την πίεση από τον Κώστα Παπανικολάου, τον οποίο πίστεψε εξ΄ αρχής. Ο ούτως ή άλλως εκδηλωτικός νυν εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, συνήθιζε να τραβάει τα μαλλιά του ή να μονολογεί ή να κοιτάζει προς το ταβάνι μετά από χαμένο σουτ.

«Αυτός ο ρέφερι έπαιζε λες και είχε γύψο στο χέρι. Ακόμα και ο φίλος μου ο Ιτούδης, δεν θα έδινε την μπάλα στον Παναθηναϊκό.», είχε δηλώσει εκνευρισμένος στη συνέντευξη Τύπου του ΟΑΚΑ μετά το τέλος του 2ου Τελικού που έφερε τον Παναθηναϊκό αγκαλιά με το πρωτάθλημα, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. «Δεν είναι ντροπή ναν χάνεις από τον Πρωταθλητή Ευρώπης αλλά όχι έτσι, είναι ντροπή.»

«Πρώτα ήρθε ο Σπανούλης και μετά εγώ. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα φέτος. Τώρα είμαι εγώ εδώ», ήταν μία από τις ατάκες του στη συνέντευξη Τύπου της επιστροφής του, αναφερόμενος στον «αιώνιο αντίπαλο». Ο Σέρβος «δάσκαλος» είχε έρθει ξανά στο ΣΕΦ και δεν αστειευόταν.

«Δεν θα με γαμ@@@τε εσείς αλλά εγώ», θρυλείται πως είχε πει στους παίκτες του στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ενός αγώνα της Ευρωλίγκα, όταν έβλεπε πως δεν ακολουθούν τις οδηγίες του. Κατεβάζοντας μάλιστα το παντελόνι του και προτρέποντάς τους… Μία κίνηση αφύπνισης.

«Έλεγα δύο χρόνια του Φάνη στον Πανιώνιο πως αν συνδύαζε ταλέντο και ένστικτο με την προπόνηση, θα γινόταν Μάικλ Τζόρνταν! Αλλά, εγώ τα έλεγα, εγώ τα άκουγα… Και η Κάλλας είχε φωνή, όμως πήγαινε στο ωδείο και έκανε πρόβες», είχε τοποθετηθεί ο Ίβκοβιτς αναφορικά με τον Χριστοδούλου και το απύθμενο ταλέντο του. Οι δυο τους, είχαν συνεραστεί στον Πανιώνιο.

Πλας μία ακόμα, η οποία βέβαια έχει αμφισβητηθεί αρκετά ως προς την ορθότητά της. Για την ακρίβεια ως προς την ακρίβειά της. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς δεν τακίμιασε ποτέ με τον Άρη, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Ήταν και η πρώτη του εμπειρία, δεν έβαζε νερό στο κρασί του και εύκολα. Όχι πως μεγαλώνοντας το έκανε αλλά λέμε τώρα.

«Δεν θα πάρει πρωτάθλημα με αυτόν τον τύπο η ομάδα», φαίνεται πως είχε πει στον Άρη ο Ντούντα λίγο πριν τον… φάνε. Εκείνος βέβαια εννοούσε το Κύπελλο πρωταθλητριών καθώς τους εγχώριους τίτλους τους… σάρωσε ο άλλοτε «Αυτοκράτορας» με τον Ιωαννίδη και πάλι στις επάλξεις.