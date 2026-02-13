Πολλά παράπονα έχουν γίνει κατά καιρούς από τους πρωταγωνιστές στην Ευρωλίγκα αναφορικά με το επίπεδο της διαιτησίας. Οι ομάδες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικές και «απαιτούν» ανάλογες συμπεριφορές από όλους. Γνωστό το… γαϊτανάκι άλλωστε των ευθυνών αφού συχνά δεν στέκονται στα δικά τους λάθη αλλά στων άλλων.

Σύμφωνοι, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος πως γίνονται από πρόθεση. Άνθρωποι είναι και οι διαιτητές, θα κάνουν και λάθη. Δεν γίνεται αλλιώς σε αγώνες υψηλής έντασης, με το διακύβευμα να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Είναι όμως και κάποια πως σε κάνουν να λες… «μα πώς;». Χωρίς να αμφισβητείται φυσικά η πρόθεση.

Μία τέτοια άτυχη στιγμή έλαβε χώρα στο Μιλάνο για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Αρμάνι με την ανεβασμένη Ντουμπάι BC. Μία… τρικολοποδιά που έβαλε άθελά του ο Ντουέιν Μπέικον στον εαυτό του, σφυρίχτηκε ως ατόπημα στον Σέιβον Σιλντς είχε απόσταση από το σημείο της «παράβασης» και απορούσε με το σφύριγμα.

Βέβαια η θέση που είχε ο διαιτητής και η φορά των σωμάτων των δύο παικτών, τον μπέρδεψαν για αυτό το… φαλτσοσφύριγμα, που βέβαια δεν είναι και αυτό – στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης – που θα κρίνει και τον τελικό νικητή. Διότι πολλές φορές αυτές οι έννοιες παρεξηγούνται.

Αναμφίβολα πάντως πρόκεται για ένα… στραβό call των διαιτητών.