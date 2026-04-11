Ποιος είναι ο παίκτης που έκανε αίσθηση στο ντεμπούτο του σημειώνοντας σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας του αλλά δεν έπαιξε ξανά σε αγώνα της Euroleague;

Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες στη Euroleague. Οι λιγότερες γνωστές και «φανταχτερές», μακριά από ρεκόρ και επιτεύγματα. Αν και αυτό που συνέβη πριν από μία 15ετία, έχει τη δική του ιδιαιτερότητα.

Η κανονική περίοδος της Euroleague 2025-26 ολοκληρώνεται μετά από έναν πιο μακρύ από ποτέ «μαραθώνιο», λίγο πριν τα σπουδαία. Εκεί όπου οι δέκα ομάδες θα γίνουν οκτώ στα playoffs και από εκεί τέσσερις, μέχρι το Final Four της Αθήνας στα τέλη του Μάη.

Και παρότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις «τρέχουν» με τη Euroleague να πηγαίνει non stop για να βγει το… στενό και φορτωμένο καλεντάρι, η περίοδος του Πάσχα προσφέρεται για… ρετρό ενθυμήσεις. Όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Αν αντιστρέψει κανείς την «πυραμίδα» των ρεκόρ και των αριθμών της διοργάνωσης ανάποδα – αφού πάντα κοιτάζουμε στην κορυφή – θα συναντήσει ένα όνομα που φάνηκε με το… καλησπέρα σας στον θεσμό. Παρόλα αυτά στάθηκε άτυχος και δεν έπαιξε ξανά σε αγώνα της Euroleague.

Και γιατί η περίπτωση του Κέρτις Μπουρτσάρντ μοιάζει ιδιαίτερη; Καθώς «φλέρταρε» με το double double στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση τον Οκτώβρη του 2009 με τη φανέλα της Βιλερμπάν και κόντρα στη Ζαλγκίρις, σημειώνοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ σε μια βραδιά που ολόκληρη η γαλλική ομάδα δεν ξεπέρασε τους 51 πόντους.

Παρόλα αυτά ο Αμερικανός παλαίμαχος άσος από την Ουάσινγκτον που επιλέχθηκε στο Νο18 του draft του 2002 ως σημαντικό prospect κολεγίου (Στάνφορντ), είχε και στην Βιλερμπάν την γκαντεμιά του NBA.

Αν και στη Γαλλία δεν κουβάλησε κάποιο τραυματισμό, την… έπαθε στο ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Μπουρτσάρντ που αγωνιζόταν στη θέση του σέντερ, βλέποντας τον κόσμο από τα 2μέτρα και 13 εκατοστά, τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί του χέρι και επέστρεψε στην ενεργό δράση τον Μάρτη του 2010, όταν και η Βιλερμπάν είχε αποκλείστεί από την Ευρωλίγκα.

Πρόλαβε να δώσει 9 ματς στο γαλλικό πρωτάθλημα, πριν επιστρέψει στην Ισπανία για λογαριασμό της Βαγιαδολίδ. Στη χώρα που φανέρωσε και περισσότερο από κάθε άλλη τις ικανότητές του με τη φανέλα της Γρανάδα (2005-2009), βγαίνοντας 13 φορές συνολικά MVP της αγωνιστικής στην ACB.