Δείτε την επίμαχη φάση στο φινάλε του Παναθηναϊκός-Παρί, για το φάουλ που ζητήθηκε πάνω στο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση στην EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας 27 πόντους και ανατρέποντας σχεδόν μόνος του την κατάσταση απέναντι στην Παρί. Ωστόσο, το άστοχο σουτ στην τελευταία επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, επισκιάζοντας την εξαιρετική του παρουσία.

Με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε την προσπάθεια που θα μπορούσε να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, έχοντας απέναντί του τον Καβαλιέρ στην άμυνα. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του «Τριφυλλιού», στη συγκεκριμένη φάση υπήρξε φάουλ πάνω στον Αμερικανό.

Η επίμαχη φάση προκάλεσε και την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ ο ίδιος ο Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε πως ο Καβαλιέρ τού παραδέχθηκε ότι υπέπεσε σε φάουλ. Υπενθυμίζεται ότι σε instastory του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε σχολιάσει: «Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα».

Δείτε το φάουλ που ζητά ο Παναθηναϊκός, πάνω στο σουτ του Χέιζ – Ντέιβις, σε αργή κίνηση: