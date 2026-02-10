Ποιοι Έλληνες έχουν γράψει το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας στις βολές σε μια σεζόν στην Ευρωλίγκα;

Η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε κρίσιμο μονοπάτι με την έλευση του NBA Europe να βρίσκεται στα… σκαριά. Η πιο διευρυμένη και συνάμα συμπιεσμένη από ποτέ σεζόν της, βρίσκεται στα πρόθυρα της συμπλήρωσης των 2/3 της.

Οι ελληνικές ομάδες ανάκεθαν είχαν βαρύνουσας σημασίας ρόλο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «σπυριάρας», πολλώ δε μάλλον μετά την απόσχιση της Ευρωλίγκα από τη FIBA και τον μοναχικό δρόμο που τράβηξε από το 2000 και μετά.

Αυτό είναι και το χρονικό πλαίσιο της έρευνας, με τους Κέντρικ Ναν, Σάσα Βεζένκοφ και… Νάντο Ντε Κολό να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι άσοι των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακούμ σουτάρουν με πάνω από 90% από τη γραμμή των βολών, με μεγάλο μάλιστα δείγμα γραφής.

Εκείνος βέβαια που σέρνει τον χορό είναι Νάντο Ντε Κολό, το σερί του οποίου μπορεί να έσπασε πριν πλησιάσει επικίνδυνα το απόλυτο ρεκόρ του Κέβιν Πάντερ στις συνεχόμενες βολές αλλά ακόμα κι έτσι έχει 97,5%.

Ποια είναι η εικόνα όμως στα… καθ’ ημάς; Ποιοι Έλληνες είχαν το υψηλότερο ποσοστό κατά μέσο όρο σε μια σεζόν; Τουλάχιστον για τον έναν, δεν πάει ο νους.

Στο μυαλό των περισσοτέρων και δικαίως, ο Κώστας Σλούκας αποτελεί έναν εκ των πιο σταθερών επιλογών από τη γραμμή των 4μιση μέτρων. Όχι μονάχα όσον αφορά τους Έλληνες αλλά και διαχρονικά στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν ανέκαθεν… σταθερή αξία από τη γραμμή των βολών. Με αρκετές σεζόν άνω του 90% ανεξαρτήτως ομάδας, θα ήταν μία ασφαλής επιλογή στην μαντεψιά για την all-time ελληνική πρωτιά.

Παρόλα αυτά και γυρνώντας πίσω στον χρόνο με λιγότερες εκτελεσμένες βολές όμως, υπάρξαν κάποιοι Έλληνες πιο εύστοχοι κι από τον Κώστα Σλούκα.

Την περίοδο 2005-06, ο Νίκος Χατζής φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού ολοκλήρωση τη σεζόν με 32/33 βολές και 97% ευστοχίας ενώ λίγο νωρίτερα ο Αντρέας Γλυνιαδάκης της ΑΕΚ (2003-04) είχε 25/26 και 96,2 ποσοστό ευστοχίας. Από κοντά και το υψηλότατο 36/38 του Άγγελου Κορωνιού του ΠΑΟΚ στην παρθενική σεζόν της Ευρωλίγκας (2000-01).

Πάρα πολύ εντυπωσιακή βέβαια ήταν η επίδοση του Θεσσαλονικιού γκαρντ που περνάει δεύτερη νιότη στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, την αγωνιστική περίοδο 2020-21 και 2022-23 στον Ολυμπιακό αλλά και την επομένη της κατάκτησης του 4ου του ευρωπαϊκού (2024-25), με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικότερα…

Αντρέας Γλυνιαδάκης ΑΕΚ 2003-04 – 96,2% (25/26)

Άγγελος Κορωνιός ΠΑΟΚ 2000-01 94,7% (36/38 βολές)

Κώστας Βασιλειάδης Μάλαγα 2014-15 – 94,4% (17/18 βολές)

Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός 2024-25 94,1% (112/119 βολές)

Κώστας Σλούκας Φενέρ 2019-20 – 93,8% (76/81 βολές)

Κώστας Σλούκας Φενέρ 2018-19 – 93,4% (85/91 βολές)

Κώστας Σλούκας Ολυμπιακός 2020-21 92,2% (83/90 βολές)

Κώστας Σλούκας Φενέρ 2017-18 – 91,6% (76/83 βολές)

Κώστας Σλούκας Ολυμπιακός 2022-23 90,6% (125/138 βολές)

Κώστας Βασιλειάδης Εφές 2013-14 – 90,2% (37/41 βολές)