Και επισήμως εκτός Beogradska Arena η φετινή «κόντρα» της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό για την κανονική διάρκεια της Euroleague.

Μία στις τρεις απόπειρες μετράει την τελευταία τριετία ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, σε περιβάλλον όχι και τόσο φιλόξενο. Την επερχόμενο αγωνιστική περίοδο (2025-26) θα έχει τη δυνατότητα να γράψει ‘W’ (σ.σ win) δίπλα από την εκτός έδρας αποστολή του σε πιο ευνοϊκές πιθανότατα συνθήκες. Αναμφίβολα με λιγότερο κόσμο απέναντί του και εκτός Βελιγραδίου εκτός απροόπτου! Ο λόγος;

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε και επισήμως πως παρά την άυξηση των ομάδων από 18 σε 20 στο φορμάτ της Euroleague, δεν θα δώσει πάνω από 17 αγώνες στη φυσική της έδρα, την Beogradska Arena, η οποία ήταν η αντίπαλος του ΟΑΚΑ – νυν Telekom Center – για το Final Four 2026. Όσον αφορά την κανονική διάρκεια δηλαδή.

Τον προσεχή Γενάρη του 2026, στη σερβική πρωτεύουσα και το γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα τόσο η Παρτιζάν όσο και ο Ερυθρός Αστέρας, θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, το οποίο μάλιστα θα διαρκέσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και γι’ αυτόν τον λόγο, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να ξενιτευτεί.

Partizan i Bajern su zamenili domaćinstvo.

Umesto tri utakmice, Partizan će da odigra samo dve van Beograda.

Prva utakmica je 4. Decembra u Beogradu, a druga je 20. Januara u Minhenu.

Još jednom je Bajern pokazao kakva su gospoda od kluba…#fkp #kkp

Κι αν για τους «ερυθρόλευκους» η λύση είναι εύκολη αφού λίγα μέτρα πιο δίπλα υπάρχει η «Χάλα Πιονίρ» aka Αλεξάνταρ Νίκολιτς Χολ, η οποία είναι και η φυσική τους έδρα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την Παρτιζάν.

Βέβαια από τα τρία ματς που θα αναγκαζόταν να δώσει εκτός Beogradska Arena, τελικώς και μετά από διεκόλυνση της Μπάγερν, αυτά τα θα είναι δύο. Με την Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό.

Στις 14 του Γενάρη του 2026 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά, με το εκτός Σερβίας σενάριο να συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες αφού η «Χάλα Πιονίρ» θα έχει συνωστισμό (παίζει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ εκεί).

Εδώ και μήνες ο πρόεδρος της Παρτιζάν άλλωστε είχε προϊδεάσει για αυτό το ενδεχόμενο καθώς και τη σκέψη η ομάδα του να δώσει τα παιχνίδι αυτά σε πόλεις όχι και τόσο δημοφιλείς μπασκετικά με μεγάλο πυρήνα όμως Σέρβων και φίλων της Παρτιζάν. Μία εναλλακτική οπότε που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες, είναι η Βιέννη για να λάβει χώρα το ματς με τον Ολυμπιακό.

Δεν αποκλείεται αυτό με την Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1) να γίνει στη Θεσσαλονίκη, λόγω και των πολύ καλών σχέσεων με τον ΠΑΟΚ. Πρόσφατα το σύνολο του Γιούρι Ζντοβς είχε πάει για φιλικό στο ιστορικό γήπεδο του φρουρίου του Καλεμεγκντάν, κόντρα στην Παρτιζάν.