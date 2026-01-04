Τα δεδομένα στο Ταϊρίκ Τζόουνς-Ολυμπιακός, μετά την απουσία του Αμερικανού σέντερ από το τελευταίο ματς της Παρτιζάν.

Ο Νικ Καλάθης έλαμψε για χάρη της Παρτιζάν, μέσω όσων έκανε απέναντι στην Μπόρακ Τσάτσακ, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς διά της απουσίας του, την ώρα που στο σίριαλ που εμπλέκεται ο Ολυμπιακός, αναμένεται να δοθεί μία τρελή «μάχη» με τον χρόνο.

Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ABA League, η Παρτιζάν επικράτησε δύσκολα της Μπόρακ Τσάτσακ με 106-91 (03/01). Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, τον οποίο «περιμένει» ο Ολυμπιακός, παρέμεινε στον πάγκο σε όλο το ματς από τον Ζοάν Πενιαρόγια, την ώρα που ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωνε το ματς με 7/7 τρίποντα!

Nick "THE SNIPER" Calathes 🎯



CAREER-HIGH 7 out of 7 3-pointers by the veteran guard in a Partizan win for ABA League



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/f8vI0jXcTU — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 3, 2026

Ο Αμερικανός σέντερ είναι ξεκάθαρο πως φεύγει από την Παρτιζάν και ο Ολυμπιακός, μαζί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι οι δύο ομάδες που θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Είχε «ακουστεί» και το όνομα της Ντουμπάι, αλλά το ενδιαφέρον της εξασθένισε γρήγορα.

Ο ίδιος ο Ταϊρίκ Τζόουνς, πάντως, έχει φροντίσει μέσω δηλώσεών του να αφήσει να εννοηθεί πως ο Ολυμπιακός είναι ο προορισμός που θέλει να ακολουθήσει. Για να γίνει κάτι τέτοιο, όμως, από το ματς της Παρτιζάν με την Μπόρακ Τσάτσακ κι έπειτα, χρειάζονται αστραπιαίες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, η 5η Ιανουαρίου είναι η τελευταία ημέρα που μπορεί να ολοκληρωθεί μετακίνηση παίκτη από μία ομάδα της Euroleague σε μία άλλη.

Οι ώρες κυλούν, το θέμα παραμένει «ανοιχτό» και στην υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αναμένεται να δοθεί μία τρελή «μάχη» με τον χρόνο, ώστε ο Ολυμπιακός να προλάβει τις προθεσμίες και να προσθέσει έναν πολύ σημαντικό παίκτη στο ρόστερ του. Έχοντας σύμμαχο, πάντως, την επιθυμία του παίκτη.