Ο Ταϊρίκ Τζόουνς νιώθει όλο και πιο άνετα στον Ολυμπιακό, μαθαίνει τις αρχές του και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Το στατιστικό παράδοξο του πρώτου ημιχρόνου του Ολυμπιακού στο Κάουνας είχε Ταϊρίκ Τζόουνς μέσα και μία συνθήκη μάλλον… αλλόκοτη.

Ο λαβωμένος από τις σημαντικές του απουσίες στη Λιθουανία κόντρα σε μία άκρως επικίνδυνη ομάδα, έδειξε πνευματικά έτοιμος στο πρώτο μέρος. Και προετοιμασμένος να αφήσει πίσω του ό,τι συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με όπλο την άμυνα και την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Φρανκ Νιλικίνα στον Σιλβέν Φρανσίσκο, οι Πειραιώτες πήγαν στην ανάπαυλα με βραχεία κεφαλή. Και το έκαναν παίζοντας το δικό τους μπάσκετ. Με πέντε παραπάνω τελικές πάσες (11-6), ο Ολυμπιακός παρότι έφτασε και στο +9 (20-29), βλέπει τα μεταγραφικά αποκτήματα του χειμώνα να μπαίνουν στο δικό του «τρυπάκι» και ιδίως τον Ταϊρίκ Τζόουνς που έκανε θραύση στο πρώτο μέρος με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, δύο κλεψίματα και τρεις ασίστ.

Και το τελευταίο είναι ίσως αυτό που κάνει περισσότερο χαρούμενο τον Γιώργο Μπαρτζώκα μιας και βλέπει το «θηρίο» του να μοιράζει πολύ καλά την μπάλα στα double team που έρχονται πάνω του μετά τις αλλαγές.

Η δημιουργία και τα σουτάκια από μέση απόσταση είναι ίσως τα μοναδικά στοιχεία του Ταϊρίκ Τζόουνς στην επίθεση τουλάχιστον που χρίζουν βελτίωσης, με τον Έλληνα τεχνικό να βλέπει πολύ γρήγορα μεγάλη προσαρμοστικότητα σε αυτό το κομμάτι.

Ιδιαιίτερως σημαντικό για την επιθετική λειτουργία της ομάδας του Πειραιά, η σωστή κατανομή του παιχνιδιού από τον ψηλό μετά το PnR, με τους Φαλ και Μιλουτίνοφ να έχουν αποδείξει πως το κατέχουν.

Ο Eighty Eight μάλιστα ήταν ο καλύτερος δημιουργός για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος, με τον Γουόκαπ να κάθεται στον πάγκο πριν καν «γράψει» πέντε λεπτά συμμετοχής λόγω φάουλ.