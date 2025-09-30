Τι ανέφερε ο Τι Τζέι Σορτς μιλώντας στην κάμερα των καναλιών Novasports, πριν την πρεμιέρα στη φετινή Euroleague και το Παναθηναϊκός-Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν (30/09, 21:15) στο ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα του στη φετινή Euroleague, αλλά και στην πρεμιέρα του Τι Τζέι Σορτς σε αυτήν στα «πράσινα».

«Είμαι καλά και έτοιμος να παίξω, το ίδιο και η ομάδα. Ήταν μία πολύ διαφορετική προετοιμασία πρώτα με το EuroBasket και μετά με την Αυστραλία, τους παίκτες που ήρθαν μετά από τις διοργανώσεις και εμένα που ήμουν άρρωστος. Υπήρχαν πάνω και κάτω στην προετοιμασία, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Τώρα είχαμε 4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί και υπήρχε η ευκαιρία να γνωριστούμε, να δούμε πώς παίζουμε όλοι μαζί» ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports ο Τι Τζέι Σορτς, για να συπληρώσει.

«Είμαι προετοιμασμένος, έχουμε πολλά να μάθουμε και όσο προχωράει η σεζόν, θα γινόμαστε καλύτεροι. Έχει να κάνει με τις προπονήσεις. Υπήρχε ήδη ένα μεγάλο γκουπ παικτών εδώ, πλέον υπάρχουν και νέοι στην ομάδα, αλλά όλοι ανυπομονούμε για αύριο. Είναι μεγάλος μήνας και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την Μπάγερν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπάγερν, το βράδυ της Τρίτης (30/09):

«Εμείς στεκόμαστε στους εαυτούς μας. Φυσικά, υπάρχουν πολλά που λέγονται για το ρόστερ και το πώς χτίστηκε, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Οι οπαδοί μας θα έρθουν είναι σίγουρο. Αν δεν έχεις για τίποτα να παίξεις, παίξε για αυτούς».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως πέφτοντας για ύπνο το βράδυ της προηγούμενης ημέρας από τον αγώνα, θα εύχεται να ξυπνήσει και το ματς να ξεκινάει αμέσως!

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Περίμενα για αυτήν τη στιγμή. Αύριο θα ξυπνήσω και ξέρω ότι θα ευχηθώ να είναι ήδη η ώρα του αγώνα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, μία μεγάλη προετοιμασία αλλά είμαι έτοιμος να δώσω ένα σόου αύριο».