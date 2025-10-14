Ο Κώστας Παπανικολάου έχει βαλθεί να σπάσει όλα τα κοντέρ στη σεζόν 2025-26. Ένα ακόμα νούμερο για… παράσημο.

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία. Τι πιο κοινότυπο αλλά και πραγματικότητα αφού ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν ανεβάζει χειρόφρενο. Συνεχίζει να πιάνει κορυφές, να σπάει ρεκόρ, να μπαίνει όλο και πιο βαθιά στα βιβλία της ιστορίας όχι μόνο των «ερυθρολεύκων» αλλά κοτζάμ Euroleague. Ο «Παπ» είναι legend της.

Λίγες ημέρες αφότου πέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη στην κορυφή των συμμετοχών των Πειραιωτών σε όλες τις διοργανώσεις, «έπιασε» ένα νούμερο πως ως παιδάκι στα Γρεβενά, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα περίμενε.

🔥 This season @K_pap16 is on a mission to break record after record!



🏀 In the game against Anadolu Efes, the Olympiacos captain — already among the @EuroLeague 's Top 5 in appearances — reached 400 games in the competition!



🙌🏽 Now he’s closing in on veteran legends Sergio… pic.twitter.com/NFVDpY4sDU — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2025

Ένα ταξίδι γεμάτο, χορταστικό, λαμπρό. Που ξεκίνησε από τον Πρωτέα Γρεβενών, άρχισε να σχηματίζεται στον Άρη κι από… εκτόξευση. Ο Ολυμπιακός κι ο Πειραιάς έγιναν το δεύτερο σπίτι του, για να φτάσει το βράδυ της Τρίτης (14/10) στο πλαίσιο της 4ης αγνιστικής της Euroleague, τις 400 παρουσίες στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με απαρχή την αγωνιστική περίοδο 2009-10, όταν ο «Δράκος» Παναγιώτης Γιαννάκης τον πέταξε στα βαθιά σε μια αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» στην Ανδαλουσία. Δεκαέξι χρόνοα μετά και είναι ακόμα εδώ. Καταλυτικός μάλιστα για τους πρωταθλητές Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού για να ισορροπήσει την απόσταση (31-41) από την Εφές.

Ο αρχηγός της ομάδας του Λιμανιού που ήταν ούτως ή άλλως 5ος στη σχετική λίστα με τις περισσότερες παρουσίες all time στη Euroleague, έγινε και ο πέμπτος που φτάνει ή περνά το «φράγμα» αυτό. Μπροστά του έχει τον βετεράνο πλέον Σέρχι Ροντρίγκεθ (405), τον οποίο θα αφήσει σύντομα πίσω του, βάζοντας πλώρη και για τον τρίτο της σχετικής λίστας, Κάιλ Χάινς (425). Άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

«Τρέχουν» πιο γρήγορα οι Κώστας Σλούκας (429 μέχρι την 3η στροφή της διοργάνωσης) και Σέρχιο Γιουλ (450) στο ίδιο χρονικά σημείο.