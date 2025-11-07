Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Κένεθ Φαρίντ όπως «φωτογράφισε» η… πρώην ομάδα του, Ταϊβάν Γκόστχοκς. Η θέση της, αναλυτικά.

Κένεθ Φαρίντ και Παναθηναϊκός φέρεται να τα βρήκαν σε όλα και ο 35χρονος να έρχεται στην Ελλάδα!

Η ομάδα του, Ταϊβάν Γκόστχοκς, γνωστοποίησε πως «ο παίκτης τα βρήκε με ομάδα από την Ευρώπη». Δεν αποκάλυψε το όνομά της, απλώς στάθηκε στην κάλυψη του buy-out, που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, και την πρόθεση του 35χρονου σέντερ να αποδεχθεί την πρόταση.

Παράλληλα, χωρίς ο Παναθηναϊκός να κατονομάζεται και πάλι, ο Κένεθ Φαρίντ εξήγησε σε δηλώσεις του, μέσα στη σχετική ανακοίνωση, γιατί πήρε αυτήν την απόφαση.

Kenneth Faried (35y, 203cm, PF-C) in his 8-year NBA career:https://t.co/Xp72o7g4dS

496 GMs | 24.5 MPG

11.2 PPG | 8.1 RPG | 1.0 APG

55/24/66%



Player is finalizing a deal with Panathinaikos, per @Eurohoopsnet. https://t.co/YH37xcyMnw pic.twitter.com/31wqMr0bNb — Givemestats.com (@iamgivemestats) November 7, 2025

«Οι Taiwan Steel Falcons ανακοινώνουν τη ρήτρα εξαγοράς του συμβολαίου του Κένεθ Φαρίντ, αποχωρώντας επίσημα από την ομάδα. Η ομάδα του εύχεται ειλικρινά ένα επιτυχημένο μέλλον στο μπάσκετ.

Οι Taiwan Steel Falcons έλαβαν ειδοποίηση από την ομάδα μάνατζερ του Φαρίντ νωρίς σήμερα το πρωί (7) ότι, σύμφωνα με τη «ρήτρα αποχώρησης» στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θα μεταγραφεί σε επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη.

Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και του πρακτορείου του και εύχεται ειλικρινά στον Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον.

Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, ο Φαρίντ θα χάσει τον αυριανό (8/11) εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ.

Ο Κένεθ Φαρίντ είπε: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα Taiwan Steel που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκανε κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».