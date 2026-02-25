Πανευτυχής με τα αγαπημένα του πρόσωπα στην αγκαλιά του και γύρω του, εμφανίστηκε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος στην συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της Ευρωλίγκα μετά τη νίκη-θρίλερ της Ζαλγκίρις κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Ο άσος από το Γκονζάγκα έμελε να πραγματοποιήσει career high εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της 25ης του Φλεβάρη στο Κάουνας, σημειώνοντας 23 πόντους με 4/7 τρίποντα και 3 ασίστ για ένα μόλις λάθος σε σχεδόν 34′ αγώνα. Από τα 50′ που διεξήχθησαν για να αναδειχθεί νικητής στην μεγάλη μάχη των Πειραιωτών με τους Λιθουανούς.

Κι όλα αυτά ενώ μέχρι το 36′ και το μεγάλο τρίποντο που βρήκε, το πρώτο του εύστοχο στο ματς, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος είχε σκοράρει μόλις έξι πόντους. Από εκεί και έπειτα υπήρξε ο πλέον κομβικός παράγοντας για να κάτσει η «μπίλια» στο πράσινο.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών πήρε θέση μπροστά στην κάμερα της διοργάνωσης με τον γιο του «Γκοσάκι» και την κόρη του στην αγκαλιά του.

Και αφού σημείωσε την σημασία της οικογένειας και της πίστης στον Θεό για τον ίδιο, λέγοντάς πως είναι «το παν για μένα» και τονίζοντας πως «απλά θέλω να έχουν την καλύτερη ζωή που γίνεται», ο γκαρντ της Ζαλγκίρις έκανε αναφορά στα συστατικά της νίκης και στην πρώην ομάδα του.

Double OT win, 23 PTS and one unforgettable post game interview 💚@NigelWG5 👏#RivalrySeries pic.twitter.com/nvQDx3Qbup — EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2026

«Ήταν τόσο τρελός αυτός ο αγώνας. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου για το πως παλέψαμε ενάντια στην κατά την άποψή μου, ίσως καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Μία πολύ μεγάλη ομαδική νίκη για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», είπε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, που ολοκλήρωσε τα λεγόμενά του με την κλισέ αλλά τόσο σημαντική ρήση του προπονητή του. «Κάθε αγώνα είναι τελικός για εμάς, στο τέλος το ταμέιο».

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος που είχε μία γεμάτη συναίσθημα αγκαλιά με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στο τέλος του αγώνα και μία χειραψία-αγκαλιά με τους πρώην συμπαίκτες του, είχε δύο θητείες στο Λιμάνι πριν «αράξει» στο Κάουνας.