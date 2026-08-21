Λίγες ημέρες πριν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ζαν Μοντέρο διοργάνωσε με δική του πρωτοβουλία ένα καμπ που δεν θα ξεχάσουν νεαροί συμπατριώτες του.

Σε μια ζωή που όλα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και μεταβάλλονται πριν καν κατορθώσει κανείς να τα συνειδητοποιήσει πολλές φορές, πολλώ δε μάλλον όσον αφορά τους επαγγελματίες αθλητές, είναι σημαντική η θέση που καταλαμβάνουν οι ρίζες και οι καταβολές τους στην… ιεραρχία τους.

Φεύγοντας από τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Villa Juana για να ανοίξει τα φτερά του το 2019, είχε σφηνώσει στο μυαλό του Ζαν Μοντέρο μια ιδέα, πέρα από εκείνη του να πετύχει φυσικά σε ό,τι κάνει. Να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, τη γειτονιά του αλλά και τα παιδιά που ονειρεύονται ξύπνια, με μία μπάλα μπάσκετ στο χέρι.

Και από που αρχίζουν και τελείωνουν όλα όσον αφορά τα παιδιά; Στα ερεθίσματα που τους δίνεις. Αυτό λοιπόν έκανε και ο Ζαν Μοντέρο, λίγες ημέρες πριν γίνει κάτοικος Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο άσος των «ερυθρολεύκων» πλέον, πριν γίνει ”El Problema” για κάθε αντίπαλη άμυνα σε Ισπανία και Euroleague, ήταν ένας πιτσιρικάς στις ακαδημίες της Mauricio Báez και έπειτα της DOSA που ήθελε να «πετάξει».

Ερωτευμένος με τους Λέικερς, τα κατάφερε περίφημα για την ώρα, όντας ένας εκ των πιο περιζήτητων αθλητών στην Ευρώπη. Αυτό ωστόσο δεν τον έχει απομακρύνει από εκείνη την «υπόσχεση» που είχε δώσει φεύγοντας.

Ο Ζαν Μοντέρο που βρίσκεται στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του (όπως και οι Φελίζ, Ντουάρτε, Χόρφορντ αλλά όχι ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία), διοργάνωσε το μεσημέρι-απόγευμα του περασμένου Σαββάτου ένα καμπ για παιδιά ηλικίας 16-18 ετών, τα οποία έχουν ξεχωρίσει.

Περίπου 40 πιτσιρικάδες επωφελήθηκαν από αυτήν την πρώτη διαδικασία με τη βοήθεια της FEDOMBAL (Ομοσπονδίας), της Adidas και του Εθνικού Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο Ζαν Μοντέρο μίλησε στους φέρελπις αθλητές, τους έδωσε κουράγιο αλλά και τους παρότρυνε να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά και να επενδύσουν σε αυτήν ούτως ώστε να καταφέρουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Όπως συνέβη και με τον ίδιο.

Το καμπ διεξήχθη υπό την εποπτεία του Ζαν Μοντέρο αλλά και διαφόρων προπονητών του κλαμπ και ομοσπονδιακών προπονητών της Δομινικανής Δημοκρατίας στις ηλικιακές ομάδες. Ο θρασύς αγωνιστικά πολυσχιδής γκαρντ, επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στην αφετηρία του δικού του ταξιδιού, μετά το αυτοσχέδιο γήπεδο με στεφάνη τη ρόδα ενός ποδηλάτου παρέα με τον ξάδερφό του, για να ανταπωδώσει έστω και λίγα από εκείνα που έλαβε στην πορεία. Με δική του βέβαια προσπάθεια και θυσίες αφού τίποτα δεν του χαρίστηκε.

Ο νέος σταρ του Ολυμπιακού μάλιστα, πέρα από την ομιλία του προς τους πιτσιρικάδες και τα διπλώματα που μοίρασε ως ενθύμιο, δεν παρέλειψε να τους «προσφέρει» την πιο δυνατή ανάμνηση. Μπήκε και έκανε μέρος της προπόνησης μαζί τους. Μία μέρα που δεν θα την ξεχάσουν πιθανότατα ποτέ.

Το όνομα του Μοντέρο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά των καλεσμένων του Νέστορ «Τσε» Γκαρσία για τα παιχνίδια με τη Βραζιλία (28/8) εκτός και τη Χιλή (1/9) εντός. Στην προσπάθεια που κάνει η Εθνική ομάδα της χώρας του Μοντέρο να προκριθεί στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027 στην Ασία.