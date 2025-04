«It’s the most wonderful time of the year» που λέει και το τραγούδι του Άντι Γουίλιαμς, έστω κι αν αναφερόμαστε σε διαφορετική εποχή. Και εις αύριον τα σπουδαία στη Euroleague καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι βρίσκονται πλέον μία σειρά playoffs μακριά από το Final Four στο Αμπού Ντάμπι.

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής (18/4), οι Πειραιώτες έμαθαν κι εκείνοι – τελευταίοι – την αντίπαλό τους στην post season. Η Ρεάλ Μαδρίτης των σκαμπανεβασμάτων, στο δρόμο των «ερυθρολεύκων» για την 4η σερί παρουσία τους στο κορυφαίο ραντεβού του Μαϊου.

Μαζί με τη συμπλήρωση της 8άδας που θα παλέψει για το «άγιο δισκοπότηρο» στα πιο… ενδιαφέροντα ίσως playoffs της σύγχρονης τουλάχιστον εποχής, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων και για τη δεύτερη εβδομάδα.

Ποιος όμως ήταν ο λόγος που αυτό δεν είχε βγει (3ος αγώνας) μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής; Το Ole.gr έχει την απάντηση. Και δεν αφορά τους κατόχους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τουλάχιστον άμεσα. Αφού δεν αποφασίζουν εκείνοι.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τη Euroleague, στο οποίο περιλαμβάνεται ειδικός όρος. Να μην παίζουν την ίδια μέρα. Κι αν αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί, όπως την πρώτη εβδομάδα των playoffs, τότε οι ώρες της μιας αναμέτρησης να μην… καπαρώνουν εκείνες της άλλης.

Αυτή είναι η εξήγηση στην ερώτηση γιατί άλλαξαν οι μέρες των ελληνικών εβδομάδων στη 2η εβδομάδα της post season. Δηλαδή παρότι ο Παναθηναϊκός με την Εφές ρίχνονται πρώτοι στη μάχη (22/4, 24/4), εντούτοις παίζουν ξανά στις 30/4 (Τετάρτη).

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρυσι, την πρώτη χρονιά διεξαγωγής των play-in ενώ πρόπερυσι που είχαν βρεθεί Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στα playoffs – και το Final Four – είχαν… χωρισμένα τα τσανάκια τους από το ξεκίνημα της post season.