Υπέροχη ενέργεια από τον Εβάν Φουρνιέ που συνδύασε θέαμα και ουσία στην τρίτη περίοδο της «μάχης» του Ολυμπιακού στο Κάουνας.

Τι έκανε ο Εβάν Φουρνιέ; Τι έκανε ο Εβάν Φουρνιέ; Ξετύλιξε όλο το ταλέντο και το αγωνιστικό του IQ για μία υπέροχη ασίστ που κατέληξε σε ανενόχλητο κάρφωμα του Ντόντα Χολ.

Μετά από μία κακή εμφάνιση, όπως συνέβη και στο σύνολο, ο Εβάν Φουρνιέ της Ευρώπης το μάτι του οποίου γυαλίζει, έψαχνε την ευκαιρία για να βγει μπροστά. Και το έκανε στο Κάουνας κόντρα στην πολύ επικίνδυνη Ζαλγκίρις.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού που πήρε τους «ερυθρόλευκους» από το χέρι στη δεύτερη περίοδο και τους έδειξε τον δρόμο, ήταν εκεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όταν είδε τους Λιθουανούς να πλησιάζουν. Και σε άμυνα και σε επίθεση. Ήταν παντού προσφέροντας και θέαμα.

Με πρώτη και καλύτερη απόδειξη την υπέροχη ασίστ που έβγαλε στον επερχόμενο σαν τρέιλερ Ντόντα Χολ. Αφού «χόρεψε» την αντίπαλη ομάδα, «σέρβιρε» στον συμπαίκτη με τα μάτια στην πλάτη.

Μία ενέργεια που όπως ήταν λογικό «ξεσήκωσε» και την διοργανώτρια αρχή, η οποία πρώτα έγραψε ένα αποθεωτικό ποστ και στη συνέχεια πόσταρε το βίντεο.