Coaches with the most technical fouls in the EuroLeague 24/25 regular season 👀



🇹🇷 Ergin Ataman – 12

🇮🇹 Andrea Trinchieri – 9

🇱🇹 Sarunas Jasikevicius – 9

🇮🇱 Oded Kattash – 9

🇧🇷 Tiago Splitter – 5

🇪🇸 Chus Mateo – 5

🇮🇹 Ettore Messina – 5



