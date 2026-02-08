Τι σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για την προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει τον Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση που του κατέθεσε ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στο Instagram, οι «πράσινοι» προσέφεραν στον Αμερικανό την πιο υψηλή οικονομικά συμφωνία, ωστόσο εκείνος επέλεξε να αρνηθεί για λόγους που δεν σχετίζονται με το χρηματικό σκέλος.

Στο ίδιο story, ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε πως διαθέτει ήδη συμφωνίες με την υπογραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας και του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε και για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο Χέιζ-Ντέιβις έμεινε και επίσημα ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς το πρωί της Κυριακής και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, με τη Χάποελ να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το πιο πιθανό του λιμάνι.

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.

Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…

Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλ@κα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο», αναφέρε σε story του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.