Ο Ολυμπιακός δεν έμαθε από το πάθημα του Παναθηναϊκού και την πάτησε κι εκείνος στην έδρα του από την Βαλένθια που παίζει έχοντας άγνοια κινδύνου και έχει κερδίσει το χειροκρότημα κάθε ουδέτερου και δίχως οπαδικά γυαλιά φιλάθλου.

Μία φρέσκια ιδέα που στηρίζεται στην πολλές κατοχές μέσω γρήγορων εκτελέσεων, την λυσαλλέα άμυνα αλλά και την προσεγμένη τακτική προσέγγιση βάσει των δυνατοτήτων του ρόστερ με την «μαεστρία» του Πέδρο Μαρτίνεθ. Οι «νυχτερίδες» παρουσιάζουν ένα ελκυστικό πρόσωπο και ένα όμορφο στο μάτι μπάσκετ. Μία πολύ πιο συμπαγής και μελετημένη έκδοση της περσινής Παρί που έχει κερδίσει το χειροκρότημα.

Οι Ισπανοί διεύρυναν το αήττητο σερί τους στον Πειραιά, το οποίο κρατούν από το 2020, παρουσιάζοντας ως συνήθως αρκετές διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Μια Βαλένθια που ανάγκασε τον Ολυμπιακό να γυρίσει επτά χρόνια πίσω και η παρολίγον κατοστάρα της (99 πόντοι), να προστεθεί στο Top5 των χειρότερων επιδόσεων των Πειραιωτών στο σπίτι τους, από αρχής καταβολής της Euroleague.

Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν και βρέθηκαν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών στο φινάλε, ήταν ο Αμερικανοθρεμμένος αλλά πολιτογραφημένος Ούγγρος Νέιθαν Ρίβερς. Ένας αντιτουριστικός ψηλός, ευέλικτο πεντάρι που τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 8/13 σουτ. Ένας 27χρονος που δεν σου γεμίζει το μάτι εκ πρώτης όψεως, πλην όμως συνθέτει ένα ιδιαίτερα ταχυδυναμικό δίδυμο στο ‘5’ με τον πιο μπαρουτοκαπνισμένο Ματ Κοστέλο, ο οποίος έχει δουλέψει αρκετά το σουτ του από τα κολεγιακά του χρόνια και έπειτα.

Τα γρήγορα πόδια του Ρόβερς αποτελούν ζήτημα προς επίλυση για κάθε αντίπαλο ψηλό, χωρίς να πηγαίνει πίσω αμυντικά. Άλλωστε η ταυτότητα των «νυχτερίδων» απαιτεί εκτέλεση από όλα τα μέλη ανεξαρτήτως θέσης.

Ο Ρίβερς λοιπόν έκανε «σκόνη και θρύψαλα» κάθε προηγούμενο career high του στο σκοράρισμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ’ όταν ήρθε να παίξει μπάσκετ στη «γηραιά ήπειρο» και μετά, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία στην οποία βρίσκεται. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει βγάλει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του, ταιριάζοντας αρμονικά τα κομμάτια του παζλ.

Με την επίδοσή του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προσέγγισε μάλιστα το ρεκόρ ολόκληρης της καριέρας του από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν και μετά. Κορυφαία επιθετικά βραδιά του σε απόδοση, παραμένει μία εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει στην ρούκι του αγωνιστική περίοδο στην Ευρώπη με την φανέλα της ιστορικής Τσιμπόνα. Ένα ματς στις αρχές του 2021 κόντρα στην Μέγκα και απέναντι στον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, στο οποίο είχε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ ο διεθνής με την Ουγγαρία.

Ρίχνοντας κανείς μία πιο βαθιά ματιά στον τρόπον τινά αναπάντεχο «δήμιο» του Ολυμπιακού, ο Νέιτ Ρίβερς αποφοίτησε από τη σεζόν 2020-21 από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, στο οποίο είχαν διακριθεί μπασκετικά οι Μάικ Φίνλεϊ, Φρανκ Καμίνσι, Σαμ Ντέκερ και ένας πρώην «ερυθρόλευκος». Ο Ίθαν Χαπ με τον οποίο μάλιστα ο Ρίβερς υπήρξε συμπαίκτης πέρυσι (2024-25) στη Βαλένθια, υπήρξε το… κίνητρό του στα φοιτητικά του χρόνια ως προς την εναέρια κυκλοφορία. Και την χρονιά της αποφοίτησής του, τον προσπέρασε στα κοψίματα όντας πλέον ο all-time κορυφαίος μπλοκέρ της ομάδας. Όλα αυτά σε ένα Πανεπιστήμιο από το οποίο πήρε πτυχίο και ο περσινός MVP του Final Four, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Νέιτ Ρίβερς βέβαια δεν πήρε υψηλό βαθμό μονάχα στα μπασκετικά δρώμενα αλλά και στις σπουδές και τα μαθήματα αφού πέρα από το Bachelor στη διοίκηση, αποχαιρέτησε το κολλέγιο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά και τις Επενδύσεις.

Αν και το μπάσκετ φαίνεται ότι του πάει με την καριέρα του να βρίσκεται διαρκώς σε ανοδική πορεία και πραγματοποιώντας breakout σεζόν, εναλλακτική υπάρχει για τον Νέιτ Ρίβερς.