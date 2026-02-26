Πέρασε από το ΟΑΚΑ μια βόλτα να πει ένα ‘ευχαριστώ’ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στους «πράσινους», κάτι που κατέστη ξεκάθαρο πριν το τζάμπολ με την Παρί. Αγκάλιασε και φίλησε τον Κώστα Σλούκα.

Για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων aka Telekom Center Athens από φέτος, στο πλαίσιο του αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Λίγες μέρες μετά την πολύ πειστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο για το Κύπελλο Ελλάδας και την αδιαμφισβήτητη κατέκτηση του τροπαίου κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλο» Ολυμπιακό. Διόλου τυχαίο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που είναι ακόμα τιμωρημένος στις εντός των τειχών αναμετρήσεις αλλά όχι στην Ευρώπη, χαιρέτησε έναν προς έναν τους πρωταγωνιστές στο «τριφύλλι» και το προπονητικό επιτελείο, πλην Εργκίν Αταμάν αφού δεν είχε βγει ακόμα στο παρκέ.

Ο ιδιοκτήτης μάλιστα των Κυπελλούχων Ελλάδας είχε έναν ένθερμο εναγκαλισμό με τον αρχηγό Κώστα Σλούκα με τον οποίο έχουν πολύ καλή σχέση. Όπως ήταν λογικό και επόμενο, η παρουσία του ξεσήκωσε το κοινό στις κερκίδες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να καταχειροκροτείται.

Ο ίδιος πάντως δεν επέλεξε να καθίσει στην πρώτη σειρά και την κλασική του πολυθρόνα όπως στον «Νονό» αλλά να παρακολουθήσει τον αγώνα από σουίτα. Τελευταία φορά που βρέθηκε στο γήπεδο ήταν στο Game 5 της σειράς των playoffs με την Έφες, όταν ο Παναθηναϊκό ςπανηγύρισε την πρόκριση στο Final Four του Αμπού Ντάμπι.

Ηχηρό μήνυμα στήριξης από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που έχει βγει εκτός εαυτού το προηγούμενο διάστημα βλέποντας τις ήττες των «πρασίνων» στο ελληνικό πρωτάθλημα από Άρη και Κολοσσό Ρόδου. Ένα δείγμα εμπιστοσύνης στον Εργκίν Αταμάν και το σύνολο των «πρασίνων».